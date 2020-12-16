Lamborghini презентовала эксклюзивный родстер SC20

Lamborghini Squadra Corse представила свое новое детище – родстер SC20.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Родстер SC20 стал вторым автомобилем, созданным совместными усилиями гоночного подразделения Squadra Corse и стилистами Centro Stile.

Родстер SC20 создан совместными усилиями подразделения Squadra Corse и стилистами Centro Stile media.lamborghini.com

Уникальный автомобиль вобрал в себя все лучшее из мира дизайна и автоспорта. Кузов модели изготовлен из каорбонового волокна с учетом последних достижений в области аэродинамики. Каждая кузовная панель была отполирована вручную.

Кузов модели изготовлен из каорбонового волокна media.lamborghini.com

Ярко выраженный передний сплиттер заканчивается по краям небольшими крыльями, а воздуховоды в капоте напоминают о модели Huracan GT3 EVO. Заднюю части машины украсил широкий спойлер, который может иметь три фиксированных положения, что позволит менять прижимную силу в зависимости от ситуации.

Заднюю части машины украсил широкий регулируемый спойлер media.lamborghini.com

SC20 получил оригинальную окраску media.lamborghini.com

SC20 получил оригинальную окраску, в которой использованы белый цвет основы, а синий и черный используются для отдельных элементов и декоративной отделки. Аналогичная цветовая гамма применяется для оформления салона.

Приборная панель, карты дверей и другие детали выполнены из карбонового волокна media.lamborghini.com

В интерьере обращают на себя внимание приборная панель, карты дверей и другие детали, выполненные из карбонового волокна. Из углепластика также изготовлены каркасы анатомических кресел, а для их отделки используется кожа и алькантара. Ручки дверей выполнены из полированного алюминия, а воздуховоды системы вентиляции напечатаны на 3D-принтере.

Для отделки сидений используется кожа и алькантара media.lamborghini.com

В движение родстер приводит топовый мотор Lamborghini – атмосферный 6,5-литровый V12. Он развивает мощность 770 л.с. при 8500 об/мин, а крутящий момент достигает 720 Нм при 6750 об/мин.

В движение родстер приводит топовый мотор Lamborghini – атмосферный 6,5-литровый V12 media.lamborghini.com

Реализовать его потенциал помогает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач ISR и система полного привода с электронным центральным дифференциалом. За дорогу новинка крепко цепляется высокоскоростными шинами Pirelli PZero Corsa, которые одеты на легкосплавные 20-дюймовые диски спереди и 21-дюймовые – сзади.

За дорогу новинка крепко цепляется высокоскоростными шинами Pirelli PZero Corsa media.lamborghini.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Hennessey Performance представила свой гиперкар Venom F5, а тюнинговое ателье Manhart превратило BMW X7 в брутальный вездеход.