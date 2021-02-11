Lamborghini поставили на гусеницы и сняли на видео

Американские энтузиасты снабдили Lamborghini Aventador гусеницами и сняли эффектное видео.

Об этом сообщает портал Carscoops. Что вы делаете, когда исчерпали все стандартные варианты модификации вашего Lamborghini Aventador, но все еще нужно сделать ролик для YouTube, который привлечет много зрителей? Американский блогер TheStradman решил эту задачу весьма нетривиальным способом.

Даже такой вездеход можно "закопать" в глубоком снегу carscoops.com

В прошлом мы видели обычные автомобили гусеничном ходу. Однако впервые им оснастили дорогой суперкар. В результате получился Aventador, который сидит намного выше и более эффективен на бездорожье, чем стандартный образец.

Однако наличие гусениц еще не факт, что автомобиль справится с глубоким снежным покрытием. При желании даже в таком варианте машину можно "закопать". В результате его таки пришлось вытаскивать из снежного плена еще одним гусеничным авто, но на этот раз, пикапом Jeep Gladiator.

Еще одна проблема в том, что такой Aventador можно вести только на первой передаче, а это означает, что 6,5-литровый V12 нужно сильно раскручивать, чтобы придать машине ускорение. К тому же, мотор при регулярном использовании гусениц быстро выйдет из строя из-за постоянной работы с высокой нагрузкой.

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