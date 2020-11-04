Lamborghini показала "гламурные" версии суперкара Huracan

Итальянская компания Lamborghini представила для своих фанов новую версию Huracan Evo Fluo Capsule.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Теперь суперкар можно заказать в одном из пяти эксклюзивных цветов: зеленом Verde Shock, оранжевом Arancio Livrea, голубом Celeste Fedra, темно-оранжевом Arancio Dac и желтом Giallo Clarus.

2021 Lamborghini Huracan Evo Fluo Capsule в цвете Verde Shock media.lamborghini.com

Крыша в любой из выбранных цветовых вариантов будет матово-черной, такими же матово черными будут корпуса зеркал, передний и задний бамперы, а также боковые юбки. Разбавить черноту призваны цветные акценты соответствующего цвета.

2021 Lamborghini Huracan Evo Fluo Capsule в цвете Arancio Livrea media.lamborghini.com

2021 Lamborghini Huracan Evo Fluo Capsule в цвете Arancio Dac media.lamborghini.com

2021 Lamborghini Huracan Evo Fluo Capsule в цвете Giallo Clarus media.lamborghini.com

В черном цвете будет выполнен и салон новинки. Для отделки можно заказать кожу или алькантару, также на выбор предлагаются комфортабельные сиденья или спортивные "ковши". Кнопка запуска двигателя и ряд декоративных элементов в салоне будут того же цвета, что и кузов автомобиля.

2021 Lamborghini Huracan Evo Fluo Capsule media.lamborghini.com

Версии Huracan Evo Fluo Capsule будут доступны для купе и спайдеров 2021 модельного года, с задним или полным приводом. Все моноприводные версии будут оснащаться атмосферным 5,2-литровым V10 мощностью 610 л.с. и крутящим моментом 560 Нм. На полноприводных моделях V10 развивает 640 л.с., а момент достигает 600 Нм.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Киеве обнаружили старую Lamborghini за $350 000.