Lamborghini показала "гламурные" версии суперкара Huracan

Сергей Иванов
Сергей Иванов
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Lamborghini показала 'гламурные' версии суперкара Huracan

Итальянская компания Lamborghini представила для своих фанов новую версию Huracan Evo Fluo Capsule.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Теперь суперкар можно заказать в одном из пяти эксклюзивных цветов: зеленом Verde Shock, оранжевом Arancio Livrea, голубом Celeste Fedra, темно-оранжевом Arancio Dac и желтом Giallo Clarus.

2021 Lamborghini Huracan Evo Fluo Capsule в цвете Verde Shock

Крыша в любой из выбранных цветовых вариантов будет матово-черной, такими же матово черными будут корпуса зеркал, передний и задний бамперы, а также боковые юбки. Разбавить черноту призваны цветные акценты соответствующего цвета.

2021 Lamborghini Huracan Evo Fluo Capsule в цвете Arancio Livrea
2021 Lamborghini Huracan Evo Fluo Capsule в цвете Arancio Dac
2021 Lamborghini Huracan Evo Fluo Capsule в цвете Giallo Clarus

В черном цвете будет выполнен и салон новинки. Для отделки можно заказать кожу или алькантару, также на выбор предлагаются комфортабельные сиденья или спортивные "ковши". Кнопка запуска двигателя и ряд декоративных элементов в салоне будут того же цвета, что и кузов автомобиля.

2021 Lamborghini Huracan Evo Fluo Capsule

Версии Huracan Evo Fluo Capsule будут доступны для купе и спайдеров 2021 модельного года, с задним или полным приводом. Все моноприводные версии будут оснащаться атмосферным 5,2-литровым V10 мощностью 610 л.с. и крутящим моментом 560 Нм. На полноприводных моделях V10 развивает 640 л.с., а момент достигает 600 Нм.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Киеве обнаружили старую Lamborghini за $350 000.

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