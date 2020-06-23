Lamborghini готовит трековый гиперкар

Спортивное подразделение компании Lamborghini – Squadra Corse – готовит к дебюту 830-сильный гиперкар, который будет предназначен для использования исключительно на гоночных трассах.

Lamborghini SCV12. Фото: lamborghini.com

В прошлом месяце в сети появились первые иллюстрации, на которых был изображен загадочный Lamborghini в защитном камуфляже. Оказалось, что это ни что иное, как гоночный болид SCV12, который станет первым автомобилем, который полностью создан в гоночном подразделении Squadra Corse.

Lamborghini SCV12. Фото: lamborghini.com

Презентация Lamborghini SCV12 состоится этим летом. Главной особенностью новинки станет атмосферный 12-цилиндровый мотор мощностью свыше 830 л.с. Кроме того, автомобиль получит активные аэродинамические элементы, которые позволят максимально реализовать потенциал модели.

Lamborghini SCV12. Фото: lamborghini.com

Мощный мотор будет работать в паре с секвентальной 6-ступенчатой коробкой передач, корпус которой является частью несущей конструкции. Крутящий момент передается к задним колесам. В основе конструкции лежит совершенно новое карбоновое шасси, которое создано инженерами Squadra Corse с учетом большого гоночного опыта. Задняя подвеска типа "pushrod" размещена непосредственно на трансмиссии. Колесные диски изготовлены из магниевого сплава и "обуты" в гоночные "слики" от Pirelli.

Lamborghini SCV12. Фото: lamborghini.com

Сложная система из воздухозаборников, боковых юбок, сплиттера, заднего диффузора и других аэродинамических элементов эффективно распределяют воздушные потоки, чтобы обеспечить максимальную прижимную силу. По словам создателей, ее величина у SCV12 значительно выше, чем у нынешних болидов категории GT3.

Lamborghini SCV12. Фото: lamborghini.com

Какое количество SCV12 будет изготовлено пока остается тайной, но, их точно не будет много. Производство организуют на мощностях Squadra Corse в Санта Агата.

Счастливые покупатели SCV12 войдут в элитный клуб Lamborghini. Он предусматривает многочисленные преимущества, включая возможность использовать новинку на лучших гоночных треках по всему миру, техническую поддержку специалистов Squadra Corse, а также персональные уроки от титулованного итальянского гонщика и пятикратного победителя "24 часов Ле-Мана" Эмануэле Пирро.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Lamborghini представила новый родстер.