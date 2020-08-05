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Lada впереди всех: 10 самых дешевых новых авто в Украине

Виталий Сазонов
Виталий Сазонов
Новости
1,0 т.
Lada впереди всех: 10 самых дешевых новых авто в Украине

Lada впереди всех: 10 самых дешевых новых авто в Украине. Фото: infocar.ua

До недавнего времени самыми дешевыми новыми авто в Украине были Renault Logan и Sandero. Однако теперь этот статус снова вернули себе машины российской марки Lada.

Как они попадают в Украину, это другой вопрос, но факт остается фактом – новые ВАЗы сейчас являются самыми доступными на отечественном рынке, пишет Auto-Consulting.

Lada 4x4 - одна из самых доступных новых машин в Украине.

Lada 4x4 - одна из самых доступных новых машин в Украине. Фото: autonews.ru

Кроме Lada и Renault, в список самых дешевых новых авто в Украине значатся модели узбекского бренда Ravon, китайские JAC и FAW, а также самый маленький Ford.

Слева направо: Renault Logan, Ravon Nexia R3, FAW B30, Ford Ka+

Слева направо: Renault Logan, Ravon Nexia R3, FAW B30, Ford Ka+

В целом же десятка самых доступных машин выглядит так:

  1. Lada Granta – 230 690 гривен

  2. Lada 4X4 – 258 400 гривен

  3. Ravon R2 – 260 000 гривен

  4. Ravon Nexia R3 – 266 800 гривен

  5. Ravon R4 – 266 800 гривен

  6. Renault Sandero – 266 900 гривен

  7. Renault Logan – 288 900 гривен

  8. JAC C4 – 294 000 гривен

  9. FAW B30 – 308 900 гривен

  10. Ford Ka+ – 338 053 гривны

Ранее OBOZREVATEL Какие б/у автомобили в Украине покупают чаще всего.

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