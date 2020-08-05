Lada впереди всех: 10 самых дешевых новых авто в Украине
Lada впереди всех: 10 самых дешевых новых авто в Украине. Фото: infocar.ua
До недавнего времени самыми дешевыми новыми авто в Украине были Renault Logan и Sandero. Однако теперь этот статус снова вернули себе машины российской марки Lada.
Как они попадают в Украину, это другой вопрос, но факт остается фактом – новые ВАЗы сейчас являются самыми доступными на отечественном рынке, пишет Auto-Consulting.
Lada 4x4 - одна из самых доступных новых машин в Украине. Фото: autonews.ru
Кроме Lada и Renault, в список самых дешевых новых авто в Украине значатся модели узбекского бренда Ravon, китайские JAC и FAW, а также самый маленький Ford.
Слева направо: Renault Logan, Ravon Nexia R3, FAW B30, Ford Ka+
В целом же десятка самых доступных машин выглядит так:
Lada Granta – 230 690 гривен
Lada 4X4 – 258 400 гривен
Ravon R2 – 260 000 гривен
Ravon Nexia R3 – 266 800 гривен
Ravon R4 – 266 800 гривен
Renault Sandero – 266 900 гривен
Renault Logan – 288 900 гривен
JAC C4 – 294 000 гривен
FAW B30 – 308 900 гривен
Ford Ka+ – 338 053 гривны
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