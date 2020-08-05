Lada впереди всех: 10 самых дешевых новых авто в Украине

До недавнего времени самыми дешевыми новыми авто в Украине были Renault Logan и Sandero. Однако теперь этот статус снова вернули себе машины российской марки Lada.

Как они попадают в Украину, это другой вопрос, но факт остается фактом – новые ВАЗы сейчас являются самыми доступными на отечественном рынке, пишет Auto-Consulting.

Lada 4x4 - одна из самых доступных новых машин в Украине. Фото: autonews.ru

Кроме Lada и Renault, в список самых дешевых новых авто в Украине значатся модели узбекского бренда Ravon, китайские JAC и FAW, а также самый маленький Ford.

Слева направо: Renault Logan, Ravon Nexia R3, FAW B30, Ford Ka+

В целом же десятка самых доступных машин выглядит так:

Lada Granta – 230 690 гривен Lada 4X4 – 258 400 гривен Ravon R2 – 260 000 гривен Ravon Nexia R3 – 266 800 гривен Ravon R4 – 266 800 гривен Renault Sandero – 266 900 гривен Renault Logan – 288 900 гривен JAC C4 – 294 000 гривен FAW B30 – 308 900 гривен Ford Ka+ – 338 053 гривны

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