Lada Vesta подорожала на 14 000: за что просят деньги

Lada Vesta становится все лучше. Во всяком случае, так хочет АвтоВАЗ. Несмотря на снижающийся спрос на Лада даже в России, производитель поднял цену.

В российской компании считают, что в условиях нестабильного рынка бюджетные автомобили небогатым покупателям больше не нужны. Решено сделать ставку на "роскошные" опции. В случае Лада Веста речь идет о кожаной отделке салона, которая комбинирована с элементами из алькантары.

В АвтоВАЗе считают, что дорогая Lada Vesta нужна покупателям

Разумеется, кожа используется не натуральная. Да и применение алькантары как таковой под вопросом, ведь этот материал запатентован и для такого производителя, как Лада, может оказаться дорогим удовольствием. Возможно, используется имитация.

Для Лада Веста доступна дешевая отделка, которая дорого стоит rg.ru

Как бы там ни было, опция стоит 14 000 рублей – около 190 долларов. Но от базовой стоимости самой дешевой Lada Vesta это составляет почти 2,7 процента! Сложно спрогнозировать спрос на такую "дорогую и роскошную" отделку, ведь и на простые комплектации Лада покупатели обращают свое внимание все реже.

Повышение цены может негативно отразиться на рыночных позициях Лада Веста

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о самой дорогой Lada, которая также почему-то появилась в тот момент, когда необходимо выводить в продажу более доступные предложения.

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