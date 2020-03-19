Лада Ниву превратили в чудовищный снегоболотоход

Компания "ВИС-Авто", входящая в структуру АвтоВАЗа, начала выпускать новые снегоболотоходы.

Как стало известно OBOZREVATEL, новинку построили на базе пятиместного пикапа ВИС-23461 с укороченной бортовой платформой.

Снегоболотоход Lada 4x4 lada4x4.net

"Донором" для создания новинки послужил пикапа ВИС-23461 с укороченной бортовой платформой lada.ru

Чтобы справиться с суровым российским бездорожьем на автомобиле существенно изменили ходовую часть.

В частности, автомобиль получил расширенную колею, увеличенный клиренс и шины низкого давления размерностью 1220x570-533, а отдельные элементы шасси позаимствовали у родственного вездехода "Бронто".

Снегоболотоход Lada 4x4 lada4x4.net

Передняя подвеская – независимая, пружинная, а задняя – зависимая на полуэллиптических рессорах с телескопическими гидравлическими амортизаторами.

Снегоболотоход Lada 4x4 lada4x4.net

Снегоболотоход Lada 4x4 lada4x4.net

Не обошлось без модернизации кузова – передние крылья пришлось подрезать, а безыскусные колесные арки напоминают от джипах времен Второй Мировой войны.

Снегоболотоход Lada 4x4 lada4x4.net

Под капотом этого монстра расположен старый знакомый – 1,7-литровый 83-сильный бензомотор, работающий в паре с 5-ступенчатой "механикой".

Снегоболотоход Lada 4x4 lada4x4.net

Снегоболотоход Lada 4x4 lada4x4.net

Салон снегоболотохода аналогичен обновленной LADA 4х4, о которой мы уже неоднократно рассказывали.

Снегоболотоход Lada 4x4 lada4x4.net

Снегоболотоход Lada 4x4 lada4x4.net

Это не первый вездеход, созданный АвтоВАЗом, в модельной гамме есть целый выводок таких монстров. И действительно, зачем строить дороги, если можно предложить жителям простой и незамысловатый вездеход.

Снегоболотоходы Lada 4x4, предлагаемые АвтоВАЗом lada.ru

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на ЗАЗе собрали тестовую партию автомобилей Lada.

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