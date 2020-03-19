Лада Ниву превратили в чудовищный снегоболотоход

Компания "ВИС-Авто", входящая в структуру АвтоВАЗа, начала выпускать новые снегоболотоходы.
Как стало известно OBOZREVATEL, новинку построили на базе пятиместного пикапа ВИС-23461 с укороченной бортовой платформой.
Снегоболотоход Lada 4x4
lada4x4.net
"Донором" для создания новинки послужил пикапа ВИС-23461 с укороченной бортовой платформой
lada.ru
Чтобы справиться с суровым российским бездорожьем на автомобиле существенно изменили ходовую часть.
В частности, автомобиль получил расширенную колею, увеличенный клиренс и шины низкого давления размерностью 1220x570-533, а отдельные элементы шасси позаимствовали у родственного вездехода "Бронто".
Снегоболотоход Lada 4x4
lada4x4.net
Передняя подвеская – независимая, пружинная, а задняя – зависимая на полуэллиптических рессорах с телескопическими гидравлическими амортизаторами.
Снегоболотоход Lada 4x4
lada4x4.net
Снегоболотоход Lada 4x4
lada4x4.net
Не обошлось без модернизации кузова – передние крылья пришлось подрезать, а безыскусные колесные арки напоминают от джипах времен Второй Мировой войны.
Снегоболотоход Lada 4x4
lada4x4.net
Под капотом этого монстра расположен старый знакомый – 1,7-литровый 83-сильный бензомотор, работающий в паре с 5-ступенчатой "механикой".
Снегоболотоход Lada 4x4
lada4x4.net
Снегоболотоход Lada 4x4
lada4x4.net
Салон снегоболотохода аналогичен обновленной LADA 4х4, о которой мы уже неоднократно рассказывали.
Снегоболотоход Lada 4x4
lada4x4.net
Снегоболотоход Lada 4x4
lada4x4.net
Это не первый вездеход, созданный АвтоВАЗом, в модельной гамме есть целый выводок таких монстров. И действительно, зачем строить дороги, если можно предложить жителям простой и незамысловатый вездеход.
Снегоболотоходы Lada 4x4, предлагаемые АвтоВАЗом
lada.ru
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на ЗАЗе собрали тестовую партию автомобилей Lada.
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