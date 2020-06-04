Старая Нива с пробегом 250 000 км поразила своим состоянием

В Колумбии (Латинская Америка) выставили на продажу необычную ВАЗ-2121 Нива. Автомобилю 39 лет (1981 г.в.), его пробег составляет 250 000 км, но при этом выглядит советский внедорожник – на твердую пятерку.

В объявлении владелец указывает, что его Нива – один из первых экземпляров ВАЗ-2121, которые завезли в Колумбию. При этом несмотря на то, что автомобиль пребывает в отличном состоянии (ни по кузову, ни по салону, нет никаких вопросов) и обладает шестизначным числом на одометре, 90% его деталей – оригинальные.

Нива с пробегом 250 000 км facebook.com/groups/ladapower

Выставленный на продажу ВАЗ оснащен 1,6-литровым мотором мощностью 75 л.с, который работает в паре с 4-ступенчатой "механикой". Обут автомобиль в покрышки Limacaucho 6.50x16 Super Jeep 6 lonas, также у него особый номерной знак с синей маркировкой – такой в Колумбии вещают исключительно на классические автомобили.

Нива с пробегом 250 000 км facebook.com/groups/ladapower

Нива с пробегом 250 000 км facebook.com/groups/ladapower

Нива с пробегом 250 000 км facebook.com/groups/ladapower

В комплекте к автомобилю идёт аутентичный ремкомплект с домкратом, фонариком и насосом.

Нива с пробегом 250 000 км facebook.com/groups/ladapower

Нива с пробегом 250 000 км facebook.com/groups/ladapower

Нива с пробегом 250 000 км facebook.com/groups/ladapower

За Ниву владелец просит 35 млн колумбийских песо – это примерно 7200 долларов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что старую ЗАЗ Таврия оценили в Германии в 7000 евро.

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