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21 марта • обновлено в 11:11
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Лада Нива превратили в шестиколесный танк и выставили на продажу

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Шестиколесный пикап Лада Нива выставили на продажу. Конечно, это произошло в России. Скорее всего, автомобиль нескоро найдет покупателя, ведь есть некоторая проблема.

В свое время АвтоВАЗ наштамповал множество Лада Нива. И, к слову, продолжает это делать более 40 лет спустя. Многие купились на предложение, но теперь рынок б/у авто заполнен подержанными Lada Niva.

Длина кузова Лада Нива увеличилась почти в два раза в сравнении с трехдверным внедорожником

Длина кузова Лада Нива увеличилась почти в два раза в сравнении с трехдверным внедорожником

auto.ru

Поэтому отдельным продавцам приходится выделяться на фоне однотипных ржавых предложений и выставлять на продажу то, чего больше ни у кого нет. Шестиколесная Лада Нива... почему бы и нет?

Большой, желтый, с шестью колесами. Такого пикапа Лада Нива еще не видел никто

Большой, желтый, с шестью колесами. Такого пикапа Лада Нива еще не видел никто

auto.ru

Автомобиль подвергли серьезной модификации. Исходя из описания в объявлении, дополнительная пара колес здесь не для красоты (если кто-то готов сказать, что это выглядит хорошо). Лада Нива 6х6 является действительно полноприводным автомобилем.

В полноприводный пикап Нива поместится много груза

В полноприводный пикап Нива поместится много груза

auto.ru

Двигатель и КПП здесь от Газели. При этом никаких записей об изменениях в конструкции в техпаспорт не вносилось. Поэтому передвигаться по дорогам общего пользования в этом шестиколесном пикапе Лада Нива нельзя. Ну и хорошо.

Информации о проведенных модификациях Лада Нива в техпаспорте нет...

Информации о проведенных модификациях Лада Нива в техпаспорте нет...

auto.ru

Также здесь много других модификаций наподобие навесного оборудования и дополнительной светотехники. За внедорожник 2002 года выпуска в таком странном виде просят 300 тыс. рублей или 3,8 тыс. долларов. Пробег равен 100 000 км.

Кто купит самую странную Lada Niva в мире?

Кто купит самую странную Lada Niva в мире?

auto.ru

До шестиколесного Mercedes G-class этой б/у Лада Нива, конечно, далеко

До шестиколесного Mercedes G-class этой б/у Лада Нива, конечно, далеко

mercedes-benz.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о еще одной необычной Лада Нива.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
Лада ВАЗ внедорожник б/у автомобиль авто
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коршун федот
коршун федот
Это еше чЯго!!! В сколково уже идет разработка 23-х калеснага нано лада ныва. ПаРР.раша -вперде!!
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
коршун федот, и это правда! Выпускать эти нано лада ныва будут на запарожском заводе. Иначе скакуны уедут батрачить с вантузами в польшу .
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