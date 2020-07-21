Лада Нива превратили в Range Rover для Германии

После новостей о производстве Лада Нива в Германии появилась свежая информация. На самом деле, речь идет о новом авто на базе Lada 4x4 с дизайном в стиле Range Rover и пластиковым кузовом.

Таким образом, от Lada Niva потенциальная новинка получит только платформу. Двигатель будет другим – современным, и соответствовать актуальным требованиям Евро-6 по выбросу вредных веществ. Именно пагубное влияние на окружающую среду стало главной причиной ухода АвтоВАЗа с европейского рынка.

Но группа энтузиастов (русских эмигрантов в Германии) решила предложить новый внедорожник местным покупателям, которые якобы опечалены невозможностью приобрести автомобили Lada.

Поклонники АвтоВАЗа в Германии хотят наладить производство новой модели. Фото: drom.ru

Внедорожник на базе Lada 4x4 получит пластиковый кузов. Фото: drom.ru

Для этого на платформе Лада Нива хотят производить автомобиль с пластиковым кузовом. Его дизайн напоминает классический трехдверный Range Rover и даже выполненный по его мотивам SV Coupe, который так и не отправился в серийное производство.

Неизвестно, когда машина может появиться в продаже. Фото: drom.ru

Пластиковый внедорожник на базе Нивы демонстрирует очень похожий профиль, линию бокового остекления и форму переднего и заднего свесов.

Как бы там ни было, авторы проекта на данный момент заняты поисками инвесторов для реализации производственных процессов. Поэтому сроки появления новинки на рынке (если это вообще произойдет) пока не определены.

В профиль новинка напоминает трехдверный Range Rover. Фото: Land Rover

Напомним, OBOZREVATEL ранее показывал новые Лада Нива, которые уже поступили к дилерам.