Лада Нива превратили в кабриолет и выставили на продажу

Лада Нива производят 43 года, но за это время автомобиль практически не изменился. Владельцам от этого становится настолько скучно, что они создают необычные внедорожники самостоятельно.

Это случилось и с конкретным экземпляром – б/у Нива превратилась в кабриолет. Теперь машина напоминает первый военный Jeep, который создавали для нужд армии.

Лада Нива 4х4 превратили в кабриолет auto.ru

Лада Нива 4х4 превратили в кабриолет auto.ru

Старый внедорожник Лада получил расширенные арки и более крупные колеса (клиренс при этом увеличился на 5 см), дополнительную светотехнику и каркас безопасности. Но главное изменение – крыша и добрая половина кузова. Которых у автомобиля теперь просто нет.

Лада Нива 4х4 превратили в кабриолет auto.ru

Авторы проекта отказались и от дверей, при этом пороги сделали выше — теперь Lada 4x4 чем-то напоминает пляжный багги. Еще модернизировали двигатель, который выдает 100 л.с.

Лада Нива 4х4 превратили в кабриолет auto.ru

Лада Нива 4х4 превратили в кабриолет auto.ru

Интересно, что с учетом всех изменений, автомобиль разрешен к эксплуатации на дорогах общего пользования. Кабриолет Лада Нива с пробегом 9500 км продают за 950 тысяч рублей – 12,4 тыс. долларов или 335 000 грн.

Лада Нива 4х4 превратили в кабриолет auto.ru

Один из первых армейских Jeep Willys armytimes.com

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, на продажу выставили уникальный шестиколесный пикап Лада Нива.