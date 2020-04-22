Лада Нива превратили в кабриолет и выставили на продажу

Лада Нива производят 43 года, но за это время автомобиль практически не изменился. Владельцам от этого становится настолько скучно, что они создают необычные внедорожники самостоятельно.
Это случилось и с конкретным экземпляром – б/у Нива превратилась в кабриолет. Теперь машина напоминает первый военный Jeep, который создавали для нужд армии.
Лада Нива 4х4 превратили в кабриолет
auto.ru
Лада Нива 4х4 превратили в кабриолет
auto.ru
Старый внедорожник Лада получил расширенные арки и более крупные колеса (клиренс при этом увеличился на 5 см), дополнительную светотехнику и каркас безопасности. Но главное изменение – крыша и добрая половина кузова. Которых у автомобиля теперь просто нет.
Лада Нива 4х4 превратили в кабриолет
auto.ru
Авторы проекта отказались и от дверей, при этом пороги сделали выше — теперь Lada 4x4 чем-то напоминает пляжный багги. Еще модернизировали двигатель, который выдает 100 л.с.
Лада Нива 4х4 превратили в кабриолет
auto.ru
Лада Нива 4х4 превратили в кабриолет
auto.ru
Интересно, что с учетом всех изменений, автомобиль разрешен к эксплуатации на дорогах общего пользования. Кабриолет Лада Нива с пробегом 9500 км продают за 950 тысяч рублей – 12,4 тыс. долларов или 335 000 грн.
Лада Нива 4х4 превратили в кабриолет
auto.ru
Один из первых армейских Jeep Willys
armytimes.com
Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, на продажу выставили уникальный шестиколесный пикап Лада Нива.
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