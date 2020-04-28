Лада Нива неудачно притворилась другим автомобилем

Мода на ретроспективный дизайн среди внедорожников постоянно растет. Но Лада Нива, будучи устаревшим авто, решила притвориться совсем другой машиной. Почти получилось (на самом деле нет).

Как можно было догадаться, речь идет о Mercedes G-class. Даже удивительно, насколько два классических внедорожника не похожи друг на друга. Немецкий автомобиль эксплуатирует ретро-тему потому что может, а Lada 4x4... похоже, у этой несчастной модели просто нет выбора.

Лада Нива решила скопировать Mercedes G-class, но ничего не получилось uzr.com.ua

Но такая разница в дизайнерском подходе не помешала художнику thiagod3sign объединить два автомобиля в одном. Как это выглядит? Как старая Лада Нива, которая очень неудачно пытается походить на Мерседес Гелендваген.

Mercedes G-clas совсем не похож на Lada 4x4. Вот и славно mercedes-benz.com

Более того, автор проекта в качестве образца выбрал Mercedes-AMG G63 – топовую модификацию немецкого внедорожника. Для соответствия была подобрана фирменная решетка Panamericana с вертикальными плашками, тонкие кольца ДХО в передних фарах и характерные воздухозаборники в бампере.

Лада Нива решила скопировать Mercedes G-class, но ничего не получилось uzr.com.ua

Mercedes G-clas совсем не похож на Lada 4x4. Вот и славно uzr.com.ua

Стоит также отметить заметно расширенные колесные арки и огромные диски на низкопрофильной резине. На решение задней части фантазии, кажется, совсем не осталось. Здесь появился небольшой спойлер и новые фонари. Но Лада Нива, разумеется, так и осталась сама собой. Разве могло быть по-другому?

Лада Нива решила скопировать Mercedes G-class, но ничего не получилось uzr.com.ua

Напомним, OBOZREVATEL ранее показывал изображения совершенно новой Лада Нива из Чехии, которая оказалась намного лучше оригинала.