Lada Niva немецкой сборки: опубликовано первое фото

Компания Partisan Motors, которая была создана в Германии выходцами из России, решила заняться выпуском глубоко доработанной Lada Niva. Фирма опубликовала первые изображения такой машины и рассказала о технических моментах.

Как отметили в пресс-службе Partisan Motors, автомобиль получил название Lada 4x4 50th Anniversary Limited Edition. От стандартной Нивы его можно отличить по другим бамперами, грязевыми покрышкам Goodrich на легкосплавных дисках, рейлингами на крыше, капоту с черной накладкой-воздухозаборником, молдингами на крыльях и дверях, а также выведеному на крышу воздухозаборнку мотора (для защиты двигателя от гидроудара при прохождении брода).

Внутри "немецкая" Нива получит салон из кожи компании Erich Bitter. Здесь же будет установлена табличка с сертификатом подлинности.

Под капотом авто – стандартный 1,7-литровый атмосферный двигатель на 83 л.с., состыкованный с 5-ступенчатой МКПП.

Всего будет выпущено 50 экземпляров Lada 4x4 50th Anniversary Limited Edition. Каждый из низ будет стоить в Германии 19 900 евро.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Южной Америке креативно прорекламировали Lada Niva (да, она там продается).