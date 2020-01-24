"Лада Нива" канадского производства: экзотику оценили в $1100

В Британской Колумбии (провинция Канады) выставили на продажу редкий автомобиль. Речь идёт о "Лада Нива" в кузове пикапа – машине, которая не особо известна в наших краях.

А всё дело в том, что в СССР/России такую "Ниву" и не производили: как выяснил OBOZREVATEL грузовичок на базе "Лады" выпускали в Канаде для местного рынка (там пикапы, как и в США, всегда пользовались спросом). Местный импортер Lada Canada привозил в страну обычные внедорожники ВАЗ-2121, и часть из них уже переделывал на месте.

Пикап "Лада Нива" auto-daily.livejournal.com

Основные изменения затрагивали заднюю часть: вместо второго ряда и багажника делался грузовой отсек с удлиненным свесом и откидным бортом. При этом вместо штатных фонарей устанавливалась оптика от фургона Chevrolet / GMC Astro Van, а между пассажирским и грузовым отделением появлялась вертикальная стена с окном и металлической решеткой.

Пикап "Лада Нива" auto-daily.livejournal.com

Пикап "Лада Нива" auto-daily.livejournal.com

Задняя подвеска при этом оставалась нетронутой, равно как и сам двигатель – 72-сильный карбюраторный мотор 1.6, состыкованный с 4- или 5-ступенчатой МКПП. А вот в крыше монтировался люк, тогда как в салоне вместо дерматина использовалась тканевая обивка. Также у некоторых экземпляров был пластиковые накладки на колесные арки, литые диски и подножки.

Lada Niva для Канады carakoom.ocm

Пикап "Лада Нива" auto-daily.livejournal.com

Пикап Лада Нива auto-daily.livejournal.com

Выпускалась такая "Нива" в Канаде с конца 1980-х до начала 1990-х годов, а продавали пикап в 1990-1992 годах. Всего было произведено несколько сотен грузовичков, и вот как раз один из них сейчас продают за 1500 канадских долларов (чуть больше 1100 американских). Жаль только одно – автомобиль не на ходу (даже не заводится), но это дело поправимое. Впрочем, не исключено, что машину уже продали и даже отремонтировали: объявление о её продаже разместили еще в ноябре прошлого года.

Пикап "Лада Нива" auto-daily.livejournal.com

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, АвтоВАЗ определился с ценой новой Lada Niva 2020. Она вышла по цене Renault.

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