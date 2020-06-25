Лада готовит новые модели на основе Renault Logan 2021

АвтоВАЗ готовит несколько новых моделей на платформе Renault, специально разработанной для очень дешевых автомобилей. Это касается Лада Гранта и новой Лада Нива.

Об этом стало известно благодаря сайту закупок комплектующих, сообщает Drom. Подрядчик АвтоВАЗа по производству рулевых механизмов уже получил кредит на локализацию производства соответствующих компонентов в рамках подготовки к работе с платформой Renault-Nissan CMF-B-LS.

Ожидается, что на этой же платформе будут построены новые Renault Logan и Sandero, которые должны дебютировать этой осенью. Вероятно, в дальнейшем на их базе будет разработан и следующий кроссовер Renault Duster. Все эти бюджетные модели Рено на данный момент основаны на платформе BO.

Новый Renault Logan 2021 проходит активную фазу испытаний на дорогах. Фото: carscoops.com

Рено Логан четвертого поколения поделится платформой с новыми моделями АвтоВАЗ. Фото: carscoops.com

Относительно АвтоВАЗа, по предварительным данным речь идет о новых Lada Granta и Lada Niva. Первая должна появиться в 2023 году, а кроссовер – на год раньше, в 2022 году. Разумеется, если сроки в очередной раз не передвинут на более поздние даты.

Lada Vision 4x4 создавался как намек на новую Лада Нива. Фото: drom.ru

На данный момент российский производитель занят легкой модернизацией Chevrolet Niva, которую теперь будут продавать под брендом Лада. Этот внедорожник продержится на рынке несколько лет, что может отложить появление следующего поколения модели на платформе Renault CMF-B-LS.

Новая Лада Нива будет выглядеть как Chevrolet, а следующая модель появится через несколько лет. Фото: drom.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее АвтоВАЗ приостановил работы по разработке новых моделей из-за финансового положения.