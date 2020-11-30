Кузов Toyota LC Prado отчистили от льда при помощи молотка

Виталий Сазонов
Виталий Сазонов
Новости
2,8 т.
Кузов Toyota LC Prado отчистили от льда при помощи молотка

В сети появилось видео, как владелец Toyota Land Cruiser Prado очистил кузов своего автомобиля от льда всего за несколько минут. Для этого он применил то, на что решится не каждый автолюбитель, – молоток.

Соответствующий ролик опубликовал YouTube-канал POST Auto 14. Судя по кадрам, на внедорожнике образовался довольно толстый слой льда из-за наступивших морозов: на вид его толщина составляла 1-1,5 см.

Тем не менее, даже при таких условиях был риск повреждения кузова машины, но все же владелец не побоялся применять столь радикальный способ очистки. Взяв в руки молоток, автомобилист принялся оббивать капот и крылья "Ленд Крузера" от замерзшей воды, причем для достижения максимального эффекта он прилагал довольно значительные усилия (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Очистка авто от льда при помощи молотка

По-видимому, владелец "Тойоты" не первый раз имел дело с таким обледенением и знал, что делать. Тем не менее, "размораживать" автомобиль при помощи молотка все же не самая лучшая идея – есть большой риск нанесения серьезного ущерба, после которого придется ехать на СТО.

Ранее OBOZREVATEL подробно рассказывал о том, как правильно прогревать автомобиль. Данный совет не имеет ничего общего с тем, что ошибочно делают большинство водителей, а именно – прогревать двигатель на холостом ходу.

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