Кузов Toyota LC Prado отчистили от льда при помощи молотка

В сети появилось видео, как владелец Toyota Land Cruiser Prado очистил кузов своего автомобиля от льда всего за несколько минут. Для этого он применил то, на что решится не каждый автолюбитель, – молоток.

Соответствующий ролик опубликовал YouTube-канал POST Auto 14. Судя по кадрам, на внедорожнике образовался довольно толстый слой льда из-за наступивших морозов: на вид его толщина составляла 1-1,5 см.

Тем не менее, даже при таких условиях был риск повреждения кузова машины, но все же владелец не побоялся применять столь радикальный способ очистки. Взяв в руки молоток, автомобилист принялся оббивать капот и крылья "Ленд Крузера" от замерзшей воды, причем для достижения максимального эффекта он прилагал довольно значительные усилия (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

По-видимому, владелец "Тойоты" не первый раз имел дело с таким обледенением и знал, что делать. Тем не менее, "размораживать" автомобиль при помощи молотка все же не самая лучшая идея – есть большой риск нанесения серьезного ущерба, после которого придется ехать на СТО.

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