Кузов автомобиля отремонтировали при помощи 10 пачек "Мивины"

Американский блогер провел довольно забавный эксперимент – кузов поврежденного автомобиля он отремонтировал с помощью лапши быстрого приготовления и других подручных средств. К такой идее он пришел после того, как у дилера, продавшего машину, не нашлось нужной детали на замену.

"Подопытным кроликом" выступил новый спорткар Chevrolet Corvette C8. Как объяснил в видео автор эксперимента, блогер из Judahs Garage на YouTube, его автомобиль является настолько новым (производство "Корвета" С8 началось только весной этого года), что официальный сервисный центр не смог достать запчасти для ремонта, поэтому он решил "восстановить" часть машины, которой побывала в ДТП, в домашних условиях (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Chevrolet Corvette C8 Carbuzz

Как следует из ролика, "Шевроле" пережил довольно серьезную аварию: у него практически полностью демонтирована передняя часть, а также повреждены правая боковая дверь и юбка. В данном случае блогер решил подвергнуть необычному ремонту дверь машины, для чего он использовал 10 пачек лапши быстрого приготовления, клей, шпаклевку и баллончик с краской. Как несложно догадаться, результат этой затеи оказался ужасным, хотя надо отметить, что сама по себе конструкция оказалась вполне рабочей. Да сам экспериментатор рад тому, что благодаря такому лайфхаку он смог сэкономить 1 500 долларов (очевидно, что это сарказм) – именно столько стоила бы замена старой двери на новую.

Кроме сухой лапши, были также задействованы клей, шпаклевка и краска Скриншот видео

Ремонту подлежала крайняя часть двери (та, которая ближе к капоту). Туда и приклеили "Мивину" Скриншот видео

Как стал выглядеть автомобиль после такого ремонта, можно увидеть в самом начале ролика, поэтому всё видео просматривать необязательно.

К слову, в сети нередко распространяют видео о том, как при помощи лапши быстрого приготовления можно отремонтировать различные вещи – например, стол или унитаз. Однако автомобиль до этого еще никто не восстанавливал таким образом.

Как ранее писал OBOZREVATEL: