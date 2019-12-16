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16 декабря • обновлено в 19:49
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Кусок пластика: новая Лада Нива удивила примитивным салоном

1.4т
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Новая Лада Нива 2020 модельного года долгое время интриговала неофициальными фото и громкими обещаниями. Теперь бюджетный внедорожник полностью рассекречен.

Несмотря на ожидания (и, возможно, надежды), в действительности новая Lada 4x4 2020 оказалась куда проще и приземленнее, чем кто-либо мог представить. Как и предполагалось ранее благодаря утечкам фото, передний бампер получил круглые противотуманные фары. Но самое интересное произошло внутри.

Теперь Лада Нива выглядит так – почти как 40 лет назад

Теперь Лада Нива выглядит так – почти как 40 лет назад

lada.ru

АвтоВАЗ отчитался о полностью новом салоне – с другими передними креслами, подголовниками на задних (это важно) и другой передней панелью. Интересно, что последняя почти не изменилась в сравнении с моделью до обновления.

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Lada 4x4 обновилась, но этого почти никто не заметил

Lada 4x4 обновилась, но этого почти никто не заметил

lada.ru

Конечно, здесь новая пластиковая формовка – дефлекторы вентиляции поднялись выше, дизайн и расположение некоторых переключателей поменяли, появился щиток приборов от Лада Гранта. Несмотря на изменения, салон выглядит почти также, особенно учитывая такое же качество дешевого пластика и прочих отделочных материалов.

Салон Лада Нива 2020 не кажется новым или хотя бы современным

Салон Лада Нива 2020 не кажется новым или хотя бы современным

lada.ru

Главная же проблема – дизайн, который не выдерживает критики в XXI веке. Что сводит на нет все старания конструкторов. Новый салон, который выглядит как старый – не лучшая идея для, мягко говоря, несовременной модели.

Так выглядит салон Лада Нива до обновления

Так выглядит салон Лада Нива до обновления

lada.ru

Лада Нива производится с 1977 года. Кстати, после так называемого обновления двигатель остался прежний – 1,7 л мощностью 83 л.с. и та же 5-ступенчатая механическая КПП.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Лада 4х4 2020 уже отправилась в производство. Однако конвейер остановили из-за неназванных проблем с качеством. Теперь запуск полноценной сборки и старт продаж отодвинулись на неопределенный срок.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто внедорожник бюджетный автомобиль взрывы на складах ВАЗ новости новые авто
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