Купить и не бояться: самые надежные машины на 2020 год
Организация J.D. Power представила крупный рейтинг надежности автомобилей на 2020 год. Список составили на основании отзывов владельцев.
Эксперты J.D. Power опросили американских владельцев автомобилей не старше трех лет. Надежность определяют количеством поломок на 100 машин. Для этого у компании существует специальный коэффициент (PP100). В итоге определили наиболее и менее надежные бренды, где на вершине рейтинга оказался производитель с коэффициентом 89 поломок на 100 авто, а внизу – с 220. При этом средний показатель на индустрию составил 134/100.
Самые надежные автомобили на 2020 год:
Genesis 89
Lexus 100
Buick 103
Porsche 104
Toyota 113
Volkswagen 116
Lincoln 119
BMW 123
Chevrolet 123
Ford 126
Mazda 130
Cadillac 131
Hyundai 132
Kia 132
Audi 136
Nissan 136
Acura 139
Honda 139
RAM 140
Mitsubishi 146
MINI 147
Mercedes 152
Subaru 154
Infiniti 155
Dodge 158
Jeep 159
Fiat 160
GMC 162
Volvo 185
Jaguar 186
Chrysler 214
Land Rover 220
Ранее OBOZREVATEL показывал видео с тремя автомобилями, двигатели которых заставили работать без масла и охлаждающей жидкости. Honda продержалась дольше других.