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4 июня • обновлено в 20:55
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Купить и не бояться: самые надежные машины на 2020 год

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Организация J.D. Power представила крупный рейтинг надежности автомобилей на 2020 год. Список составили на основании отзывов владельцев.

Эксперты J.D. Power опросили американских владельцев автомобилей не старше трех лет. Надежность определяют количеством поломок на 100 машин. Для этого у компании существует специальный коэффициент (PP100). В итоге определили наиболее и менее надежные бренды, где на вершине рейтинга оказался производитель с коэффициентом 89 поломок на 100 авто, а внизу – с 220. При этом средний показатель на индустрию составил 134/100.

Genesis G70

Genesis G70

Genesis

Самые надежные автомобили на 2020 год:

  1. Genesis 89

  2. Lexus 100

  3. Buick 103

  4. Porsche 104

  5. Toyota 113

  6. Volkswagen 116

  7. Lincoln 119

  8. BMW 123

  9. Chevrolet 123

  10. Ford 126

  11. Mazda 130

  12. Cadillac 131

  13. Hyundai 132

  14. Kia 132

  15. Audi 136

  16. Nissan 136

  17. Acura 139

  18. Honda 139

  19. RAM 140

  20. Mitsubishi 146

  21. MINI 147

  22. Mercedes 152

  23. Subaru 154

  24. Infiniti 155

  25. Dodge 158

  26. Jeep 159

  27. Fiat 160

  28. GMC 162

  29. Volvo 185

  30. Jaguar 186

  31. Chrysler 214

  32. Land Rover 220

Range Rover

Range Rover

Land Rover

Ранее OBOZREVATEL показывал видео с тремя автомобилями, двигатели которых заставили работать без масла и охлаждающей жидкости. Honda продержалась дольше других.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
покупка авто новые авто авто
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