Купить и не бояться: самые надежные машины на 2020 год

Организация J.D. Power представила крупный рейтинг надежности автомобилей на 2020 год. Список составили на основании отзывов владельцев.

Эксперты J.D. Power опросили американских владельцев автомобилей не старше трех лет. Надежность определяют количеством поломок на 100 машин. Для этого у компании существует специальный коэффициент (PP100). В итоге определили наиболее и менее надежные бренды, где на вершине рейтинга оказался производитель с коэффициентом 89 поломок на 100 авто, а внизу – с 220. При этом средний показатель на индустрию составил 134/100.

Genesis G70 Genesis

Самые надежные автомобили на 2020 год:

Genesis 89 Lexus 100 Buick 103 Porsche 104 Toyota 113 Volkswagen 116 Lincoln 119 BMW 123 Chevrolet 123 Ford 126 Mazda 130 Cadillac 131 Hyundai 132 Kia 132 Audi 136 Nissan 136 Acura 139 Honda 139 RAM 140 Mitsubishi 146 MINI 147 Mercedes 152 Subaru 154 Infiniti 155 Dodge 158 Jeep 159 Fiat 160 GMC 162 Volvo 185 Jaguar 186 Chrysler 214 Land Rover 220

Range Rover Land Rover

Ранее OBOZREVATEL показывал видео с тремя автомобилями, двигатели которых заставили работать без масла и охлаждающей жидкости. Honda продержалась дольше других.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!