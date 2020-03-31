Купить гречку и туалетную бумагу вместе с автомобилем стало реально

Один из дилеров Mitsubishi придумал оригинальную акцию, чтобы привлечь покупателей. В подарок к новому пикапу Mitsubishi L200 предлагают полтонны гречки и кучу туалетной бумаги.

Стоит отметить, что дилер Мицубиси таким образом наверняка решил высмеять маниакальное желание людей затариться по максимуму в тот момент, когда этого совершенно не требуется. Хотя некоторые уверены, что именно этим необходимо заниматься в период распространения вируса.

Пикап Mitsubishi, загруженный гречкой и туалетной бумагой скриншот видео

Почему-то многие считают, что гречка – единственный продукт, который позволит спастись от голодной смерти, а туалетная бумага – наиболее необходимый в условиях пандемии ресурс. Что ж, каждый спасается своим подорожником.

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Остроумием отметился один из московских дилеров (в России пока не ввели жесткий карантин). Таким образом удалось продемонстрировать и способности Mitsubishi L200, который обладает действительно вместительным багажником и высокой грузоподъемностью.

Пикап Mitsubishi, загруженный гречкой и туалетной бумагой скриншот видео

Mitsubishi L200 – практичный вместительный автомобиль mitsubishi-motors.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о BMW E39, которую для чего-то превратили в пикап.

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