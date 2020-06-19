Купил и сразу разбил: новому VW не повезло с владельцем

В Индии счастливый обладатель нового Volkswagen Polo разбил свою машину сразу после покупки. Необычное происшествие показали на видео. Кроме VW никто в ДТП не пострадал.

Автомобиль перевернулся на крышу сразу после того, как новый VW Polo доставили владельцу. Тот сел в автомобиль прямо на площадке местного дилера и начал движение, чтобы отправиться на долгожданной машине в первую поездку.

Но путешествие продлилось совсем недолго. Водитель почему-то ударил припаркованный автомобиль своим Polo, ускорился и начал "бросать" машину из стороны в сторону.

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Компактный хэтчбек ехал не так быстро, но безрассудных действий владельца хватило для того, чтобы после удара о заграждение автомобиль перевернулся на крышу. Водитель не пострадал, но теперь придется покупать новое авто. Сразу после компенсации ущерба дилеру.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Сингапуре столкнулись два одинаковых суперкара Lamborghini. Причиной ДТП стало опасное поведение владельцев машин на дороге.