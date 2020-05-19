Купе и кабриолет E-Class презентуют онлайн

Компания Mercedes-Benz проведет онлайн-презентацию нового поколения купе и кабриолета E-Class.

2021 Mercedes-Benz E-Class media.daimler.com

Спустя несколько месяцев после дебюта нового поколения Mercedes-Benz E-Class в кузовах седан и универсал, компания подготовила еще две модели семейства – купе и кабриолет. Автомобили получат новую светодиодную переднюю оптику, а также иной дизайн задних фонарей. Кроме того, новинки будут щеголять иными решеткой радиатора и бамперами.

В салоне купе и кабриолета появятся новое рулевое колесо от S-Class, а также фирменная мультимедийная система MBUX с сенсорными 12,3-дюймовыми дисплеями. Расширен список базовых и дополнительных опций, в том числе за счет новых систем помощи водителю, а также палитра цветов и вариантов отделки.

2021 Mercedes-Benz E-Class media.daimler.com

Помимо традиционных версий с бензиновыми и дизельными моторами, покупатели смогут заказать модификацию AMG E53 с гибридной силовой установкой. В ее состав входят 3-литровый бензиновый V6 мощностью 435 л.с. и крутящим моментом 520 Hm и 21-сильный электромотор, обеспечивающий еще 250 Нм крутящего момента.

2021 Mercedes-AMG E53 media.daimler.com

Презентация состоится 27 мая в рамках серии онлайн-конференций Mercedes Digital.

Как писал ранее OBOZREVATEL, для китайского рынка компания Mercedes-Benz подготовила новую версию спорседана CLS.