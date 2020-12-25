Культовый ле-мановский Ferrari оценили в $1347

Сергей Иванов Новости 13:00, 25.12.2020 Обновлено: 13:19, 25.12.2020

Британская модельная фирма Amalgam Collection из Бристоля представила новинку – гоночный Ferrari 330 P4 Le Mans, который принимал участие в исторической гонке в Ле-Мане 1967 года.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Ярко-красный болид Ferrari 330 P4 Le Mans изготовлен в масштабе 1:18. В основе новинки лежит исторический прототип автомобиля, который участвовал в историческом противостоянии с Ford, о котором повествует фильм "Ford против Ferrari".

Ярко-красный болид Ferrari 330 P4 Le Mans изготовлен в масштабе 1:18
amalgamcollection.com
Ferrari 330 P4
amalgamcollection.com
Ferrari 330 P4
amalgamcollection.com

Масштабная модель выделяется превосходной детализацией и до мельчайших подробностей воссоздает облик гоночного автомобиля. Художники вручную раскрашивают каждый экземпляр, повторяя на модели сколы краски, масляные пятна и даже грязь на кузове.

Масштабная модель выделяется превосходной детализацией и до мельчайших подробностей воссоздает облик гоночного авто
amalgamcollection.com
Ferrari 330 P4
amalgamcollection.com

Все нюансы окраски и деталировки для воссоздания модели с максимальной достоверностью стали результатом тщательного изучения архивных фотографий и трехмерного цифрового сканирования оригинального Ferrari 330 P4. В процессе создания модели большую помощь оказали представители исторического подразделения компании Ferrari.

В процессе создания модели большую помощь оказали представители исторического подразделения компании Ferrari
amalgamcollection.com
Ferrari 330 P4
amalgamcollection.com

Компания Amalgam планирует изготовить эксклюзивную модель тиражом всего 100 экземпляров. Гоночный Ferrari 330 P4 Le Mans оценили в 1347 долларов.

Компания Amalgam планирует изготовить эксклюзивную модель тиражом всего 100 экземпляров
amalgamcollection.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mercedes-Benz завоевала сразу 8 наград на конкурсе моделей, а компания Bugatti для своих состоятельных фанов подготовила уменьшенную копию знаменитого гоночного болида Type 35.

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