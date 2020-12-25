Культовый ле-мановский Ferrari оценили в $1347

Британская модельная фирма Amalgam Collection из Бристоля представила новинку – гоночный Ferrari 330 P4 Le Mans, который принимал участие в исторической гонке в Ле-Мане 1967 года.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Ярко-красный болид Ferrari 330 P4 Le Mans изготовлен в масштабе 1:18. В основе новинки лежит исторический прототип автомобиля, который участвовал в историческом противостоянии с Ford, о котором повествует фильм "Ford против Ferrari".

Масштабная модель выделяется превосходной детализацией и до мельчайших подробностей воссоздает облик гоночного автомобиля. Художники вручную раскрашивают каждый экземпляр, повторяя на модели сколы краски, масляные пятна и даже грязь на кузове.

Все нюансы окраски и деталировки для воссоздания модели с максимальной достоверностью стали результатом тщательного изучения архивных фотографий и трехмерного цифрового сканирования оригинального Ferrari 330 P4. В процессе создания модели большую помощь оказали представители исторического подразделения компании Ferrari.

Компания Amalgam планирует изготовить эксклюзивную модель тиражом всего 100 экземпляров. Гоночный Ferrari 330 P4 Le Mans оценили в 1347 долларов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mercedes-Benz завоевала сразу 8 наград на конкурсе моделей, а компания Bugatti для своих состоятельных фанов подготовила уменьшенную копию знаменитого гоночного болида Type 35.