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2 января • обновлено в 10:24
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Культовое авто XX века простояло заброшенным с 1986 года

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В США нашли заброшенный DeLorean DMC-12. В течение нескольких десятилетий автомобиль находился в обычном амбаре.

Как сообщает Motorious, один из экземпляров культового спорткара обнаружили двое американцев (отец и сын), которые занимаются восстановлением раритетных авто. Как они выяснили, о машине забыли еще в 1986 году.

Найденный DeLorean DMC-12

Найденный DeLorean DMC-12

motorious.com

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И это хорошо видно по фотографиям: за долгие годы простоя автомобиль покрылся толстым слоем пыли. Пробег DeLorean составляет в пределах 50 000 –65 000 км (точный показатель одометра пока не установлен).

Найденный DeLorean DMC-12

Найденный DeLorean DMC-12

motorious.com

Найденный DeLorean DMC-12

Найденный DeLorean DMC-12

motorious.com

Найденный DeLorean DMC-12

Найденный DeLorean DMC-12

motorious.com

Найденный DeLorean DMC-12

Найденный DeLorean DMC-12

motorious.com

Найденный DeLorean DMC-12

Найденный DeLorean DMC-12

motorious.com

Через неделю после находки энтузиасты вернулись к амбару уже с эвакуатором и забрали автомобиль. Теперь его ждет ремонт и, скорее всего, возвращение на дорогу. Хотя не исключено, что культовый спорткар пополнит чью-то коллекцию и будет бережно хранится в гараже или даже выставочном зале.

Найденный DeLorean DMC-12

Найденный DeLorean DMC-12

motorious.com

Найденный DeLorean DMC-12

Найденный DeLorean DMC-12

motorious.com

Найденный DeLorean DMC-12

Найденный DeLorean DMC-12

motorious.com

Найденный DeLorean DMC-12

Найденный DeLorean DMC-12

motorious.com

Отметим, что DeLorean DMC-12 является единственной моделью фирмы DeLorean Motor Company (названа по имени своего основателя – Джона ДеЛориана). Автомобиль выпускался с 1981 по 1983 годы, за этот период было произведено около 9 000 экземпляров (считается, что до наших дней дожили из них примерно 6500). Огромную славу этому спорткару принес фильм "Назад в будущее" 1985 года, где DMC-12 использовался в качестве машины для путешествий во времени.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, старую BMW M5 выставили на продажу в Украине по цене новой "пятерки".

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Автор
Валентин Петров
Теги
б/у автомобиль курьез
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