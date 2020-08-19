Audi Quattro простояла без движения 26 лет: что с ней стало

В Великобритании выставили на продажу один из экземпляров культового купе Audi Quattro Turbo. К сожалению, машина пребывает в удручающем состоянии, а потому оценили ее дешево, как для такого авто.

Нового владельца для Quattro подыскивает британский аукционный дом CCA. Он рассчитывает выручить с продажи всего 8-10 тысяч фунтов стерлингов (8 870-11 100 евро). Такая цена объясняется тем, что автомобиль, выпущенный в далеком 1985 году, простоял без движение 26 лет, хотя его пробег составляет немалые 286 тысяч.

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет. Фото: classiccarauctions.co.uk

На протяжении всего этого времени Ауди, по сути, находилась на улице – ее оставили в обычном сарае без утепления и даже ворот. В итоге, "немец" сильно пострадал от воздействия окружающей среды (последствия этого можно детально рассмотреть на фото).

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет. Фото: classiccarauctions.co.uk

Под капотом этого Quattro Turbo установлен 2,1-литровый турбированный 5-цилиндровый мотор, новой машина ускорялась до "сотни" за 7,1 сек. и развивала максимальную скорость 220 км/ч.

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет. Фото: classiccarauctions.co.uk

Завести автомобиль не пытались, поэтому продавец не может гарантировать работоспособность двигателя и коробки и передач. Не исключено, что новому хозяину предстоит провести комплексную реставрацию авто: ремонт агрегатов, электроники, а также чистку и восстановление кузова и салона.

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет. Фото: classiccarauctions.co.uk

К слову, в свое время Audi Quattro произвела настоящий фурор на рынке, ее даже восхищались автомобильные журналисты. Она привлекала внимание своей управляемостью, азартным характером и приятной ценой (в 1981 году за нее просили 14 500 фунтов стерлингов, тогда как BMW 6 Series Coup стоила на 5 000 дороже). Выпускалась Audi Quattro с 1980 по 1991 год, за это время было выпущено около 11 000 экземпляров модели.

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет. Фото: classiccarauctions.co.uk

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