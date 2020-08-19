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Audi Quattro простояла без движения 26 лет: что с ней стало

Виталий Сазонов
Виталий Сазонов
Новости
2,2 т.
Audi Quattro простояла без движения 26 лет: что с ней стало

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет.. Фото: classiccarauctions.co.uk

В Великобритании выставили на продажу один из экземпляров культового купе Audi Quattro Turbo. К сожалению, машина пребывает в удручающем состоянии, а потому оценили ее дешево, как для такого авто.

Нового владельца для Quattro подыскивает британский аукционный дом CCA. Он рассчитывает выручить с продажи всего 8-10 тысяч фунтов стерлингов (8 870-11 100 евро). Такая цена объясняется тем, что автомобиль, выпущенный в далеком 1985 году, простоял без движение 26 лет, хотя его пробег составляет немалые 286 тысяч.

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет.

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет. Фото: classiccarauctions.co.uk

На протяжении всего этого времени Ауди, по сути, находилась на улице – ее оставили в обычном сарае без утепления и даже ворот. В итоге, "немец" сильно пострадал от воздействия окружающей среды (последствия этого можно детально рассмотреть на фото).

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет.

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет. Фото: classiccarauctions.co.uk

Под капотом этого Quattro Turbo установлен 2,1-литровый турбированный 5-цилиндровый мотор, новой машина ускорялась до "сотни" за 7,1 сек. и развивала максимальную скорость 220 км/ч.

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет.

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет. Фото: classiccarauctions.co.uk

Завести автомобиль не пытались, поэтому продавец не может гарантировать работоспособность двигателя и коробки и передач. Не исключено, что новому хозяину предстоит провести комплексную реставрацию авто: ремонт агрегатов, электроники, а также чистку и восстановление кузова и салона.

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет.

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет. Фото: classiccarauctions.co.uk

К слову, в свое время Audi Quattro произвела настоящий фурор на рынке, ее даже восхищались автомобильные журналисты. Она привлекала внимание своей управляемостью, азартным характером и приятной ценой (в 1981 году за нее просили 14 500 фунтов стерлингов, тогда как BMW 6 Series Coup стоила на 5 000 дороже). Выпускалась Audi Quattro с 1980 по 1991 год, за это время было выпущено около 11 000 экземпляров модели.

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет.

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет.

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет.

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет.

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет.

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет.

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет.

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет.

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет.

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет.

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет.

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет.

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет.

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет.

Audi Quattro, которая простояла без движения 26 лет. Фото: classiccarauctions.co.uk

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в сети показали процесс распаковки автомобиля стоимостью 5 млн долларов.

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