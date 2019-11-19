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19 ноября • обновлено в 14:34
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Кто делает самые надежные автомобили: результаты удивили

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Американцы опубликовали рейтинг надежности 30 автомобильных брендов.

Независимая организация Consumer Reports опубликовала на своем портале рейтинг надежности автомобильных брендов. По данным американских аналитиков, которые проводят потребительские опросы с 1936 года, в этом году в топ-3 самых надежных автомобильных брендов в США вошли Lexus, Mazda и Toyota.

2020 Lexus IS

2020 Lexus IS

pressroom.lexus.com

2020 Mazda MX-5

2020 Mazda MX-5

mazdausa.com

2020 Toyota Corolla Hatchback

2020 Toyota Corolla Hatchback

pressroom.toyota.com

Кроме того, в этом году некоторые бренды, такие как Chrysler, Dodge, Infiniti и Mini, поднялись в рейтинге, продемонстрировав улучшения качества свой продукции. Это касается как новых, так и обновленных моделей. Например, внедорожник Infiniti QX60 в 2013 году был не самым надежным представителем бренда, но за счет модернизации и обновления поднялся в рейтинге.

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В конце списка оказались Alfa Romeo и Cadillac, которые не могут обеспечить надежность своих новых моделей.

Рейтинг надежности автомобильных брендов 2019

Рейтинг надежности автомобильных брендов 2019

consumerreports.org

Как писал ранее OBOZREVATEL, стали известны самые любимые автомобильные бренды украинцев.

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Автор
Сергей Иванов Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
США
Теги
Lexus Mazda Toyota новости авто
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