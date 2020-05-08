Крышу долой: Lamborghini презентовала новый суперкар

Итальянская компания Lamborghini закончила плановое обновление семейства Huracan.

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder lamborghini.com

Теперь помимо топовых полноприводных купе и родстера, а также моноприводного купе в линейке появился родстер с приводом на заднюю ось.

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder lamborghini.com

За основу для модели взяли заднеприводное купе Huracan Evo RWD. Автомобиль оснащается 5,2-литровым атмосферным V10, показатели которого увеличили с 580 л.с. и 540 Нм до 610 л.с. и 560 Нм.

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder lamborghini.com

За счет этого спайдер способен разгоняться до 100 км/ч за 3,5 секунды (-0,1 с), а максимальная скорость выросла с 319 до 324 км/ч.

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder lamborghini.com

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder lamborghini.com

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder lamborghini.com

От своего полноприводного родственника новинка отличается элементами обвеса, а также 19-дюймовыми дисками. В качестве опции предлагается снабдить спорткар 20-дюймовыми дисками и карбоно-керамическими тормозами.

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder lamborghini.com

Мягкий верх может подниматься и опускаться на скорости до 50 км/ч, а сама операция занимает 17 секунд.

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder lamborghini.com

Первые покупатели получат Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder предстоящим летом. Стоимость новинки в Европе без учета налогов стартует с отметки 176 тысяч евро.

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder lamborghini.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, японское ателье предложила обвес, превращающий Toyota RAV4 в Lamborghini Urus