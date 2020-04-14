Единственные в мире маршрутки для бездорожья засняли во Львове

Виталий Сазонов Новости 09:34, 14.04.2020 Обновлено: 09:59, 14.04.2020

Украинские автобусы-вездеходы Torsus Praetorian, представленные в 2018 году, являются не какими-то полуготовыми прототипами, а самыми настоящими серийными машинами, которыми охотно пользуются их покупатели.

Лишнее тому подтверждение – фото двух Torsus Praetorian, сделанное недавно во Львове. Как отмечает сайт TopGir, в распоряжении которого оказался снимок, судя по всему, эти бусы принадлежат Нацгвардии Украины – ранее ведомство закупило несколько таких внедорожников, к тому же, они окрашены в характерный цвет хаки.

Torsus Praetorian во Львове
topgir.com.ua

Torsus Praetorian – является единственным в мире серийным автобусом-внедорожником. Его разработала украинская компания Pulsar Expo, однако производство модели находится в Словакии. Автобус был создан с нуля, поэтому его конструкция и дизайн полностью оригинальные.

Torsus Praetorian
bigsee.eu

Кузов Torsus Praetorian сделан из композитных материалов, а, значит, он не боится ржавчины. Клиренс машины – нешуточные 39 см. Агрегаты были позаимствованы у MAN: это 7,0-литровый турбодизель на 240 сил, коробка-полуавтомат TipMatic и полноприводная трансмиссия. В салоне установлено 35 посадочных мест, полная масса автобуса – 13,5 т.

Torsus Praetorian
bigsee.eu
Torsus Praetorian
bigsee.eu

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