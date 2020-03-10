Крутой соперник Suzuki Jimny от Ford рассекречен на живых фото

Совсем скоро должен дебютировать внедорожник Ford Bronco шестого поколения, однако внешний вид новинки уже рассекречен, благодаря опубликованным шпионским фото.

Как выяснил OBOZREVATEL, новый Ford Bronco 2021 поймали на заводе, причем засняли его во всех трех версиях – это два варианта для бездорожья, как с длинной (5 дверей), так и короткой колесной базой (3 двери), а также одна версия "для города" (Ford Bronco Sport).

Длиннобазный внедорожник Ford Bronco bronco6g.com

Представленные изображения говорят о том, что новый Bronco будет выполнен в духе оригинальной модели, который появился на свет в 1966 году. Автомобиль обладает "квадратными" дизайном, круглыми колесными арками, псевдозакгрулённой оптикой, а также короткими свесами. При этом хардкорные версии получат внедорожные колеса, широкие крылья, а также "злой" бампер подготовкой под лебедку и буксирные крюки; у двухдверной версии будет съемная крыша.

Внедорожник Ford Bronco с короткой колесной базой bronco6g.com

Ford Bronco Sport bronco6g.com

Интересный факт: у обычного Ford Bronco и Ford Bronco Sport будет разная платформа и разные двигатели. По данным зарубежных изданий, внедорожные версии Ford Bronco построят на рамной платформе пикапа Ford Ranger, они будут доступны на выбор либо с 2,3-литровой турбочетверкой, либо с 2,7-литровым турбированным бензиновым двигателем V6. В то же время модификация Sport будет использовать шасси кроссовера Ford Kuga/Escape, и её оснастят 1,5-литровым турбированным трехцилиндровым бензиновым двигателем или 2,0-литровым турбированной "четверкой".

Внедорожник Ford Bronco с короткой колесной базой bronco6g.com

Ford Bronco Sport bronco6g.com

Все подробности о Ford Bronco 2021 мы узнаем уже в ближайшее время, посколько дебютирует новинка в этом месяце. Выйдя на рынок, новый SUV составит конкуренцию Suzuki Jimny, Jeep Wrangler и Land Rover Defender

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Ford уже приступил к производству своего первого электрического кроссовера.

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