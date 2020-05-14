Крутой и необычный: новый внедорожник Hyundai показали в сети

В этом году ожидается появление пикапа Hyundai Santa Cruz – принципиально новой модели для корейской компании. В сети уже показали, как может выглядеть необычный для Hyundai автомобиль.

В качестве вдохновения художник выбрал популярный кроссовер Hyundai Santa Fe. Видимо, на это его вдохновило похожее название. Наверняка модели получат много общих технических решений. Главенствующее место занимает крупная решетка, которая привлекает много внимания. Также можно отметить двухуровневую переднюю оптику – похожее решение демонстрирует тот же Санта Фе.

На фото показали пикап Hyundai Santa Cruz 2021 kolesa.ru

Hyundai Santa Fe hyundai.com

В боковой части дизайнер от себя почти ничего не придумал, ведь ранее в сеть просочилось первое фото нового пикапа Santa Cruz без камуфляжа. Никаких декоративных элементов на нем нет, но главная особенность уже заметна – обратите внимание на необычную треугольную выштамповку на передней двери. Такой прием чем-то напоминает новую Hyundai Elantra 2021.

Первое фото Hyundai Santa Cruz motor1.com

Hyundai Elantra 2021 hyundai.com

Сзади, по мнению художника, стилистическим оформлением с пикапом могла бы поделиться новая Sonata. В таком случае новинка получила бы похожие фонари в форме бумеранга, которые соединены между собой светодиодной полосой. Очень современное решение. Интересно увидеть реальный Santa Cruz без какого-либо камуфляжа.

На фото показали пикап Hyundai Santa Cruz 2021 kolesa.ru

Hyundai Sonata hyundai.com

Напомним, OBOZREVATEL показывал самый крутой кроссовер Hyundai, который стал намного роскошнее, чем прежде.