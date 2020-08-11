Крутое б/у авто из Европы за €5900: продается FIAT без пробега

В немецком городе Штоках выставили на продажу интересный Fiat Uno. Автомобиль был выпущен в 1996 году, но при этом его пробег – всего 900 км.

Соответствующее объявление было размещено на сайте Sportscars4you.

24-летний Fiat Uno с пробегом 900 км за 5900 евро. Фото: sportscars4you.eu

Тот факт, что 24 летний автомобиль практически не ездил всю свою жизнь, объясняется тем, что его использовали как демонстрационный экземпляр в автосалоне. Машина лишь периодически эксплуатировалась на очень коротких расстояниях.

24-летний Fiat Uno с пробегом 900 км за 5900 евро. Фото: sportscars4you.eu

Сохранился Fiat Uno как новое авто – его кузов по-прежнему блестит, в салоне нет ни намека за потертости. Задние сиденья до сих пор "одеты" в заводской целофан. Создается впечатление, что хетчбэк будто вчера сошел с конвейера завода (кстати, выпускали эту модель на предприятии Фиат в Тыхы, Польша).

24-летний Fiat Uno с пробегом 900 км за 5900 евро. Фото: sportscars4you.eu

Под капотом авто установлен 1,0-литровый двигатель (45 л.с.), который работает в паре с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Комплектация у авто довольно спартанская, из "роскоши" разве что редкий окрас темно-синий металлик.

24-летний Fiat Uno с пробегом 900 км за 5900 евро. Фото: sportscars4you.eu

Цена Fiat Uno с пробегом 900 км – 5900 евро. Это заметно выше рыночной стоимости этой модели, но если учесть, что автомобиль тянет на коллекционный экземпляр, стоимость вполне оправдана.

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