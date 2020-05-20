Как выглядит и сколько стоит самая крутая 15-летняя Skoda Octavia

На вторичном рынке можно найти уйму предложений по Skoda Octavia A5. Однако отыскать среди них интересные экземпляры довольно сложно – к сожалению, многие машины уже являются "уставшими".

Тем не менее, сейчас в Чехии продают уникальную Октавию, у которой есть некоторые особенности. Во-первых, как для 15-летнего авто у неё отличное состояние и небольшой пробег, а во-вторых – она имеет ряд крутых доработок.

Skoda Octavia RS sportovnivozy.cz

Перед нами Skoda Octavia RS 2015 года, на её одометре – всего 116 тыс. км. Выглядит лифтбэк на твёрдую пятерку, но всё же главная его особенность – "правильный тюнинг".

Skoda Octavia RS sportovnivozy.cz

Автомобиль претерпел множество операций, и самым ярким их следствием стал двигатель, выдающий 415 сил (для сравнения, мощность стокового бензинового мотора составляла 200 л.с.). На "сердце" Октавии установили кованые поршни, новые выпускные и впускные клапаны, новый турбонагнетатель, более мощный интеркулер, дополнительный топливный насос высокого давления и т.д. Кроме того, инженеры перенастроили блок управления. Динамические характеристики модели не раскрываются (обычная модель ускоряется до "сотни", за 7,3 сек), но владелец отмечает, что это самая быстрая Octavia второго поколения, которая колесит по чешским дорогам.

Skoda Octavia RS sportovnivozy.cz

Выхлопная система и ходовая часть также не остались без внимания. Тормозные суппорты здесь от Brembo,а диски – марки Zimmerman. Подвеска у машины регулируемая. Наконец, обут автомобиль в яркие эксклюзивные 19-дюймове колеса.

Skoda Octavia RS sportovnivozy.cz

Skoda Octavia RS sportovnivozy.cz

Skoda Octavia RS sportovnivozy.cz

Цена Skoda Octavia RS в таком особом исполнении – 11,6 тыс. евро. Для сравнения, в Украине за такие деньги продаётся новый Renault Logan.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что Skoda готовит к выходу на рынок свой первый электрический кроссовер.

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