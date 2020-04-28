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28 апреля • обновлено в 11:22
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Забытый Mercedes за 100 000 евро помыли впервые за 37 лет

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Нередко в гаражах по прошествии нескольких лет (а то и десятков лет) находят заброшенные или, как минимум, просто забытые автомобили. Естественно, состояние их при этом далеко неидеальное – в лучшем случае машины покрыты толстым слоем пыли.

А что же с ними происходит дальше? Как правило, отправляют на приведение в порядок – машину тщательно чистят, возвращая ей былой лоск и славу. Именно такую процедуру недавно прошёл классический Mercedes-Benz W113 280 SL.

Mercedes-Benz 280 SL до очистки

Mercedes-Benz 280 SL до очистки

Скриншот видео

Этим Мерседесом пользовались всего 10 лет, поскольку ещё в 1982 году его поместили на гаражное хранение, где он находился до сегодняшних дней. Но совсем недавно его достали и решили хорошенько отмыть (инициатором выступил сын владельца).

Mercedes-Benz 280 SL до очистки

Mercedes-Benz 280 SL до очистки

Скриншот видео

За 37 лет простоя "немец" покрылся толстым слоем пыли, кроме того, на нём образовалась плесень, а в салоне нашли крысиный помёт. Чтобы справиться со всем этим, была привлечена команда AMMO NYC, которая провела полный детейлинг автомобиля.

Mercedes-Benz 280 SL во время очистки

Mercedes-Benz 280 SL во время очистки

Скриншот видео

Сначала Мерседес почистили снаружи, а затем внутри – в том числе, и под капотом. После этого ретро-кар отполировали. В итоге, сейчас он выглядит как новенький.

Mercedes-Benz 280 SL после очистки

Mercedes-Benz 280 SL после очистки

Скриншот видео

К слову, на вторичке такой Мерседес сейчас стоит в среднем 100 000 евро.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что немцы назвали самые надежные авто.

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Автор
Виталий Сазонов
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