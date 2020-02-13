Круче VW Tiguan: новый кроссовер удивил дизайном в стиле BMW X6

Компания Volkswagen разработала новый кроссовер. Модель под названием VW Tayron X получила купеобразный силуэт, моду на который в свое время ввел BMW X6.

Как стало известно OBOZREVATEL, новый Фольксваген построили на базе хорошо известного VW Tiguan. Но фактически новая модель является более стильным вариантом Volkswagen Tayron, разработанного специально для китайского рынка.

Новый Volkswagen Tayron X 2020 выглядит спортивно Министерство промышленности КНР

Tayron X также за пределами КНР не появится. Во всяком случае, в ближайшее время. Хотя модель могла бы пользоваться популярностью среди европейских покупателей. Особенно учитывая, что новая модель технически унифицирована с Фольксваген Тигуан.

В профиль Volkswagen Tayron X напоминает другие купе-кроссоверы Министерство промышленности КНР

Высокий багажник и спойлер – отличительные черты динамичного VW Tayron X Министерство промышленности КНР

Длина, ширина и высота VW Tayron X равны 4626 мм, 1860 мм и 1662 мм соответственно. Колесная база составляет 2730 мм. Под капотом – двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 220 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатой роботизированной КПП. В качестве опции будет доступен полный привод.

Салон VW Tayron X выдержан в строгом корпоративном стиле vw.com

Ожидается, что за базовую версию Volkswagen Tayron X попросят около 28 тыс. долларов. Для Китая это довольно дорогой автомобиль, однако кроссоверы Фольксваген пользуются там высоким спросом.

Новый кроссовер VW Tayron X технически очень близок к Tiguan vw.com

В 2008 году революционный БМВ Х6 придумал моду на купе-кроссоверы bmw.com

Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказывал о бюджетном кроссовере VW, который составит конкуренцию Renault Duster.

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