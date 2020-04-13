Круче RAV4: Toyota показала новый кроссовер с классным дизайном
О новом Toyota Harrier мы рассказывали недавно, когда о модели начала появляться информация. Теперь автомобиль представлен официально и рискует стать наиболее стильной моделью Тойота.
В четвертом поколении кроссовер Toyota Harrier 2021 переехал на платформу актуальной Toyota RAV4 (в третьей генерации все было так же, хотя изначально модель дважды использовала платформу Lexus RX), но увеличился в длину до 4740 мм. Кроссовер Тойота РАВ 4 компактнее – 4595 мм.
Дизайн получился очень элегантным, при этом автомобиль напоминает своего предшественника. Это точно понравится покупателям, которые, правда, всегда были только в Японии. Но с появлением новинки в компании могут задуматься о выходе модели на глобальный рынок. Ведь пробел между небольшим RAV4 и семейным Highlander необходимо чем-то заполнить. Стильный кроссовер – отличное решение.
Кузов Harrier 2021 модельного года получил сложную пластику и низкий силуэт. Узкие передние фары смотрятся очень эффектно, а задние фонари, по большому счету, представляют собой цельную светодиодную полоску.
В салоне Toyota Harrier заметно влияние архитектуры РАВ 4, однако все нарисовано заново. Стильная отделка, минимальный набор физических переключателей, аккуратное использование хромированного декора и – внимание – классические аналоговые приборы (пускай в сочетании с дисплеем между ними) создают атмосферу довольно высокого класса.
На выбор будут доступны бензиновый двигатель объемом 2 л в атмосферном и турбированном исполнении, а также плагин-гибридная силовая установка на основе 2,5-литрового мотора. На рынок новый кроссовер Тойота отправится до конца года.
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