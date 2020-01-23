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23 января • обновлено в 09:34
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Круче иномарки: блогер рассказал о плюсах ЗАЗ-1103 Славута

1.7т
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ЗАЗ-1103 Славута – один из самых противоречивых автомобилей. У него есть как ряд заметных преимуществ, так и существенных недостатков.

Популярный YouTube-блогер ArchiLow взял на тест легендарный украинский автомобиль и "разложил всё по полочкам", назвав основные плюсы и минусы этой машины.

ЗАЗ-1103 Славута

ЗАЗ-1103 Славута

Скриншот из видео

Новости
Сенсационная покупка: Lanos за $1200 на украинских номерах и с ГБО

Свой обзор начал с экскурса в историю. Славута выпускалась с 1999 по 2011 годы,и за это время успела стать народным автомобилем. Основным ее преимуществом была цена – в то время как Lanos стоил $7000, ЗАЗ-1103 можно было купить за $3000. А если учесть, что в ту пору большей части украинцев жилось тяжело, это был идеальный вариант покупки. Еще бы, новый автомобиль, да за такие-то деньги!

Однако, выехав из салона, новый владелец Славуты мог сразу же столкнуться с проблемами. Ходят слухи, что машина могла сразу же "сыпаться", едва выехав из салона, при этом она была частым гостем фирменных СТО. В добавок, у ЗАЗа были большие проблемы с безопасностью (при серьезном ДТП был большой риск не выжить), к тому же, у неё откровенно непривлекательный дизайн и очень простой салон с тонким пластиком.

ЗАЗ-1103 Славута

ЗАЗ-1103 Славута

Скриншот из видео

Зато в остальном это был годный аппарат на свои деньги. За $3000 владелец получал обычную рабочую лошадку (пускай и скучную), которая обладала хорошей вместительностью (за счет распашной двери багажника её можно было хорошенько загрузить и с комфортом ездить из дома на дачу и обратно) и была непроблемной в ремонте (благодаря дешевым и доступным запчастям). В противном же случае можно было рассчитывать лишь на покупку б/у авто, которое могло быть "битком" и иметь множество других подводных камней. В этом было несомненное преимущество "Славуты" перед подержанными ВАЗами и другими иномарками.

Что же касается современности, сейчас Славуту на вторичке продают в среднем за 1500 долларов, хотя встречаются заоблачные цены вроде $2500 (есть варианты и по $600, но такой автомобиль вряд ли будет на ходу). Это явно недешево. Как отмечает блогер, причина такого ценообразования состоит в том, что Славуту до сих пор берут в такси. "Эта тачка каждый месяц отбивает свою стоимость", –отмечает ArchiLow.

Тем не менее,ЗАЗ-1103 по-прежнему является хорошим выбором для тех, кто не готов рисковать с покупкой сомнительных иномарок и хочет себе просто "четыре колеса и руль", не испытывая амбиции к дизайну.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в своё время вынашивался план по производству Таврии и Славуты в Греции для европейского рынка.

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Автор
Валентин Петров
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Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Круче иномарки... Как в анекдоте. "И эти люди запрещают мне ковырять в носу"
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Yakubovskiy Sergey
Yakubovskiy Sergey
Кто видел Славуту в такси??
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