Круче Camry и Land Cruiser: как выглядит лучшая в мире Toyota

Самый крутой японский автомобиль – представительский седан Toyota Century. На его фоне внедорожник Toyota Land Cruiser кажется слишком простым, а Toyota Camry воспринимается как бюджетник.

Как стало известно OBOZREVATEL, особую модификацию и без того необычной модели подготовили в Японии в авторитетном тюнинговом ателье TOM'S. Тираж составит всего 36 экземпляров.

Toyota Century от TOM'S выглядит сдержанно и немного агрессивно okezone.com

Стоит признать, изменения проделали довольно аккуратные. Роскошный седан Тойота получил модифицированные бамперы и накладки на пороги, небольшой спойлер и новые колесные диски.

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Кроме того, теперь на показ выставлены патрубки выхлопной системы, которая также подверглась некоторой доработке. У стандартной Toyota Century патрубки спрятаны в заднем бампере, чтобы не нарушать аккуратный дизайн кормы.

Выхлоп Toyota Century теперь заметен всем response.jp

Изменения произошли и в интерьере. Обивку заменили на качественную натуральную кожу белого цвета (на передней панели она комбинируется с черной). В качестве декоративных панелей выступают черные лакированные вставки из дерева.

Седан Тойота Сенчури получил новую кожаную отделку response.jp

Задние пассажиры окутаны роскошью. Но все это есть и в стандартной Toyota Century response.jp

Силовая установка осталась без изменений. Toyota Century – это гибрид с максимальной отдачей 431 л.с. В структуре системы трудятся V8 объемом 5 л и электромотор. Заявленный расход топлива в комбинированном режиме – 7,4 л/100 км.

По причине ограниченного количества автомобилей, TOM'S просит серьезную сумму за один из таких – от 256 тысяч долларов! При этом стандартная Тойота Сенчури стоит от 181 тыс. долларов. Серьезная наценка!

Так выглядит стоковая Toyota Century toyota.com

Toyota Century toyota.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на дорогах Украины заметили самый необычный Toyota Land Cruiser 200.

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