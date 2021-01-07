Кроссоверы, которые провалились на рынке: самые яркие авто

Мы уже привыкли к тому, что кроссоверы – самый популярный сегмент на автомобильном рынке. Именно эти модели приносят производителям основную часть доходов. Однако так было не всегда.

AutoOboz вспомнил самые неудачные образцы сегмента "городских внедорожников", которые не понравились покупателям. А в некоторых случаях и нанесли ущерб компаниям, решившимся отправить экспериментальные машины в продажу. Удивительно, но слово "кроссовер" – не всегда синоним успеха.

Mini Paceman

Компания Mini оценила успех компактного пятидверного кроссовера Countryman, запущенного в производство в 2010 году. Покупатели тепло приняли новинку – многим понравилось сочетание характерного ретро-дизайна с небольшим практичным кузовом и "внедорожной" стилистикой. Дальнейшая стратегия была очевидной, а решение продолжить развитие модельной линейки в том же духе казалось единственным успешным сценарием.

Mini Paceman получил стильный трехдверный кузов Mini

Покупатели не оценили Paceman из-за недостаточной практичности Mini

В руководстве посчитали, что стиль обязательно победит практичность. Так в 2013 году появился Mini Paceman с укороченным трехдверным кузовом. Фактически, это был привычный городской хэтчбек Mini, который теперь напоминал кроссовер, но все так же не годился для бездорожья. При этом салон получился тесным, багажник невместительным, а в целом машина оказалась слишком дорогой. Выглядел Paceman симпатично, но покупатели к моменту его выхода на рынок привыкли к более практичным кроссоверам.

Салон Paceman выдержан в традиционном для Mini стиле Mini

Opel Antara

С Opel Antara все получилось еще интереснее. Этот автомобиль появился очень вовремя, в 2006 году, когда сегмент кроссоверов как раз расцветал. Более того, выглядел Antara просто отлично – как внутри, так и снаружи. Автомобиль привлекал внимание и выделялся в дорожном потоке, а для салона предусмотрели широкий выбор качественных и красивых материалов отделки. Построили автомобиль на проверенной платформе General Motors Theta, на которой до сих пор создают другие модели. Что же пошло не так?

Opel Antara оказался первой пробой немецкого бренда в сегменте кроссоверов Opel

До сих пор Antara выглядит довольно стильно Opel

Проблема скрывалась в позиционировании. Формально Opel Antara находился в одном сегменте с Nissan Qashqai и Toyota RAV4, но на деле оказался намного дороже любого из конкурентов. Справедливости ради, Opel предложил для своей модели богатый список оснащения, чтобы обосновать более высококлассное позиционирование. Но покупатели привыкли к дорогим внедорожникам BMW и Mercedes, в свою очередь Opel с премиальным сегментом не ассоциировался вовсе. По этой причине спрос на машину был довольно низким, а прямого наследника модель не получила даже 15 лет спустя. Сегодня немецкий производитель не спешит заигрывать с дорогими сегментами, а современный кроссовер среднего класса – Opel Grandland X – является более доступным и конкурентным предложением.

Внутри Opel Antara выглядел дорого и уютно Opel

Pontiac Aztek

Pontiac Aztek зашел совсем с другой стороны. Во главу угла поставили практичность в сочетании с традиционной для крупных американских кроссоверов доступной ценой. Звучит отлично? Авторы модели предусмотрели множество "умных" решений, которые должны были сделать эксплуатацию машины очень удобной.

Например, подлокотник между передними креслами можно было забрать на пляж в качестве бокса-холодильника, под полом багажника располагался выдвижной ящик для инструментов, а в списке аксессуаров можно было найти полезные приспособления для туризма – надувной матрац и брезентовую палатку. В сочетании с просторным интерьером автомобиль казался отличной покупкой.

Покупатели невзлюбили Pontiac Aztek из-за внешнего вида Pontiac

Aztek выглядел странно, но выделялся среди других машин Pontiac

Но в сторону Pontiac Aztek в действительности мало кто смотрел из-за неоднозначного дизайна. Кто-то называл машину откровенно уродливой, другие считали ее в лучшем случае странной. К началу XXI столетия страсть к экспериментам в автомобильном дизайне угасла, поэтому более успешным считался скучный невзрачный автомобиль, который почему-то отражал скромность и надежность. Сегодня мы можем сказать, что Aztek просто выделялся на этом фоне и в чем-то оказался смелой разработкой, но 20 лет назад модель почти никому не понравилась. Преемника она так и не получила, а непосредственно компанию Pontiac ликвидировали в 2010 году.

Интерьер Pontiac Aztek был непритягательным, но практичным Pontiac

Honda Crosstour

Около десяти лет назад кроссовер BMW X6 первого поколения вызвал высокий интерес к необычным купеобразным внедорожникам. Многие производители задумались о разработке похожих моделей. В 2009 году Honda выступила со своим Crosstour, но он не являлся конкурентом BMW.

Японская компания не осилила бы соперничество с премиальным немецким авто, да и на создание принципиально новой модели не было ни времени, ни средств. Конструкторы пошли по пути наименьшего сопротивления и применили узлы седана Honda Accord, на базе которого и построили кроссовер Crosstour.

Honda Crosstour выглядела смело, но почти не запомнилась Honda

Crosstour получился необычным экспериментом Honda

Покупатели неоднозначно отреагировали на новинку. Дизайн понравился не всем, но модель обращала на себя внимание и выглядела необычно. В производстве автомобиль продержался до 2015 года, а преемника не получил до сих пор. В модельном ряду Honda сегодня нет настолько же необычного автомобиля.

Салон Honda Crosstour выглядел в духе других моделей бренда Honda

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