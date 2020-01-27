Кроссовер за 250 000 евро утопили почти сразу после покупки

Необычный курьез произошёл с участием нового кроссовера Audi. Владелец утопил свой автомобиль спустя несколько недель после покупки.

Как выяснил OBOZREVATEL, ДТП произошло в Нидерландах. Машина была куплена владельцем в автосалоне лишь 4 января, а уже в 20-х числах того же месяца он утопил её в реке. Каким образом это произошло, неизвестно: возможно, водитель не справился с управлением и вылетел с дороги.

Утопленный Audi RS Q8 112groenehart.nl

Ситуация омрачается еще больше тем, что пострадал не обычный Audi, а одна из самых дорогих моделей – заряженный RS Q8. В базе такой автомобиль стоит 200 00 евро, но в данном случае речь идет о более продвинутой версии (с 23-дюймовыми колесами и черной решеткой радиатора) за 250 000 евро. Эта модель является самой мощной в линейке SUV Audi: она оснащается 600-сильным (800 Нм) V8 объемом 4,0 литра, с котором до "сотни" ускоряется за 3,8 сек и набирает максимальную скорость в 305 км/ч. Не исключено, что столь серьезная динамика и сыграла в злую шутку с нидерландцем.

Утопленный Audi RS Q8 112groenehart.nl

Утопленный Audi RS Q8 112groenehart.nl

Утопленный Audi RS Q8 112groenehart.nl

Кстати, что касается водителя, он успешно выбрался из машины, причем остался цел и невредим. А вот сам Audi RS Q8 пришлось доставать со дна реки с помощью спецтехники. Весь процесс эвакуации занял 3 часа.

Утопленный Audi RS Q8 112groenehart.nl

Утопленный Audi RS Q8 112groenehart.nl

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в США вандалы раскурочили машину, которой еще даже нет в продаже.

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