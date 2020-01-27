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27 января • обновлено в 16:42
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Кроссовер за 250 000 евро утопили почти сразу после покупки

1.2т
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Необычный курьез произошёл с участием нового кроссовера Audi. Владелец утопил свой автомобиль спустя несколько недель после покупки.

Как выяснил OBOZREVATEL, ДТП произошло в Нидерландах. Машина была куплена владельцем в автосалоне лишь 4 января, а уже в 20-х числах того же месяца он утопил её в реке. Каким образом это произошло, неизвестно: возможно, водитель не справился с управлением и вылетел с дороги.

Утопленный Audi RS Q8

Утопленный Audi RS Q8

112groenehart.nl

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Ситуация омрачается еще больше тем, что пострадал не обычный Audi, а одна из самых дорогих моделей – заряженный RS Q8. В базе такой автомобиль стоит 200 00 евро, но в данном случае речь идет о более продвинутой версии (с 23-дюймовыми колесами и черной решеткой радиатора) за 250 000 евро. Эта модель является самой мощной в линейке SUV Audi: она оснащается 600-сильным (800 Нм) V8 объемом 4,0 литра, с котором до "сотни" ускоряется за 3,8 сек и набирает максимальную скорость в 305 км/ч. Не исключено, что столь серьезная динамика и сыграла в злую шутку с нидерландцем.

Утопленный Audi RS Q8

Утопленный Audi RS Q8

112groenehart.nl

Утопленный Audi RS Q8

Утопленный Audi RS Q8

112groenehart.nl

Утопленный Audi RS Q8

Утопленный Audi RS Q8

112groenehart.nl

Кстати, что касается водителя, он успешно выбрался из машины, причем остался цел и невредим. А вот сам Audi RS Q8 пришлось доставать со дна реки с помощью спецтехники. Весь процесс эвакуации занял 3 часа.

Утопленный Audi RS Q8

Утопленный Audi RS Q8

112groenehart.nl

Утопленный Audi RS Q8

Утопленный Audi RS Q8

112groenehart.nl

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в США вандалы раскурочили машину, которой еще даже нет в продаже.

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Автор
Валентин Петров
Теги
новые авто курьез
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