С мигалками и сейфом: представлен Skoda Kodiaq для спасения жизней

Кроссовер Skoda Kodiaq опробовал себя в роли скорой помощи. Автомобиль получил все необходимые опознавательные знаки и современное оборудование.

Как выяснил OBOZREVATEL, для спасения жизней было подготовлено сразу 18 таких Skoda Kodiaq. Все они направились на работу в Юго-Западную службу скорой помощи Великобритании.

Медицинский Skoda Kodiaq skoda.co.uk

Переоборудованием автомобилей занималась компания Halls Electrical. За основу был взят полноприводный Skoda Kodiq на дизеле – модель с 2,0-литровым TDI мощностью 150 л.с., работающим в паре с роботизированной DSG. В Туманном Альбионе данный автомобиль в пересчёте на евро стоит от 32,1 тысячи. Свой выбор британская скорая объяснила тем, что этот автомобиль обладает хорошим балансом управляемости и комфорта в сочетании с внедорожным характеристиками. Кроме того, на медицинские кроссы действует расширенная гарантия от производителя.

Медицинский Skoda Kodiaq skoda.co.uk

Чтобы "скорая" Skoda Kodiaq выделялась в потоке, её украсили фирменной жёлто-зеленой ливреей, а также оснастили проблесковыми маячками и специальным звуковыми сигналами.

Внутри же автомобиль оборудовали специальным планшетом (он находится на месте бардачка), на который выводится информации о вызовах, и радиосвязью, а вместо третьего и частично второго ряда сидений сделали отсек под медицинское оборудование и установили сейф под для хранения лекарств. Машина рассчитана на водителя и двух врачей.

Медицинский Skoda Kodiaq skoda.co.uk

Медицинский Skoda Kodiaq skoda.co.uk

Медицинский Skoda Kodiaq skoda.co.uk

Медицинский Skoda Kodiaq skoda.co.uk

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в Украине объявили цены на кроссовер Skoda Kamiq.

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