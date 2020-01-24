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24 января • обновлено в 11:06
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С мигалками и сейфом: представлен Skoda Kodiaq для спасения жизней

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Кроссовер Skoda Kodiaq опробовал себя в роли скорой помощи. Автомобиль получил все необходимые опознавательные знаки и современное оборудование.

Как выяснил OBOZREVATEL, для спасения жизней было подготовлено сразу 18 таких Skoda Kodiaq. Все они направились на работу в Юго-Западную службу скорой помощи Великобритании.

Медицинский Skoda Kodiaq

Медицинский Skoda Kodiaq

skoda.co.uk

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Переоборудованием автомобилей занималась компания Halls Electrical. За основу был взят полноприводный Skoda Kodiq на дизеле – модель с 2,0-литровым TDI мощностью 150 л.с., работающим в паре с роботизированной DSG. В Туманном Альбионе данный автомобиль в пересчёте на евро стоит от 32,1 тысячи. Свой выбор британская скорая объяснила тем, что этот автомобиль обладает хорошим балансом управляемости и комфорта в сочетании с внедорожным характеристиками. Кроме того, на медицинские кроссы действует расширенная гарантия от производителя.

Медицинский Skoda Kodiaq

Медицинский Skoda Kodiaq

skoda.co.uk

Чтобы "скорая" Skoda Kodiaq выделялась в потоке, её украсили фирменной жёлто-зеленой ливреей, а также оснастили проблесковыми маячками и специальным звуковыми сигналами.

Внутри же автомобиль оборудовали специальным планшетом (он находится на месте бардачка), на который выводится информации о вызовах, и радиосвязью, а вместо третьего и частично второго ряда сидений сделали отсек под медицинское оборудование и установили сейф под для хранения лекарств. Машина рассчитана на водителя и двух врачей.

Медицинский Skoda Kodiaq

Медицинский Skoda Kodiaq

skoda.co.uk

Медицинский Skoda Kodiaq

Медицинский Skoda Kodiaq

skoda.co.uk

Медицинский Skoda Kodiaq

Медицинский Skoda Kodiaq

skoda.co.uk

Медицинский Skoda Kodiaq

Медицинский Skoda Kodiaq

skoda.co.uk

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в Украине объявили цены на кроссовер Skoda Kamiq.

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Автор
Валентин Петров
Теги
Skoda кроссовер
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