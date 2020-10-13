Кроссовер Renault-ЗАЗ получил конкурента из Беларуси

Белорусский завод "БелДжи" приступил к крупноузловому производству китайского купе-кроссовера Geely FY11. Данный автомобиль является одноклассником и одновременно соперником Renault Arkana, производство которого, к слову, недавно началось на заводе ЗАЗ.

Пока Geely FY11 в белорусском исполнении официально не представлен (показать его должны на днях), однако характеристики и цены на новинку уже известны. Как пишет сайт Car, новинку предложат с двухлитровым бензиновым мотором в двух вариантах форсировки: 199 и 237 лс. Двигатель состыкован с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом.

Geely FY11 Carsweek

При этом на выбор будет доступно две комплектации – Flagship и Luxury. Первая будет стоить от 28,4 тыс. долларов, вторая – от 30,3 тысяч. Для сравнения, цены на Renault Arkana в Украине составляют от 17,9 тыс. до 28,6 тысяч. В Беларуси же "Аркану" продают по цене от 14,4 тыс. до 22,6 тысяч долларов.

Geely FY11 Carsweek

Отметим, что Geely FY11 делит одну платформу с Volvo XC40. Габариты автомобиля составляют 4605 х 1778 х 1643 мм, размер колесной базы – 2 700 мм. В оснащение модели входит адаптивный круиз-контроль, система контроля за слепыми зонами, камера заднего вида, система автоматического экстренного торможения и т.п.

Geely FY11 Carsweek

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что ЗАЗ впервые за несколько лет обнародовал статистику производства.