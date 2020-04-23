Кроссовер Renault за 6500 евро получил нового соперника

Новый бюджетный кроссовер Renault Triber стоит всего 6500 евро и предлагает невероятный уровень оснащения в сочетании с салоном на 7 мест и отличным дизайном. В Mahindra недовольны.
Индийский автопроизводитель (именно эта страна стала главным рынком для нового кроссовера Рено) решил вспомнить про свою бюджетную модель – Mahindra KUV100. Автомобиль обновили для соперничества с Triber, но есть проблема. Даже несколько.
Кроссовер Mahindra KUV100
mahindra.com
Во-первых, дизайн компактного кроссовера не изменился. При этом машину нельзя назвать откровенно красивой. По меньшей мере KUV100 выглядит странно, если не отталкивающе.
Кроссовер Mahindra KUV100
mahindra.com
Второе – скудный выбор двигателей. Дизельный мотор удалили из линейки, теперь маленький кроссовер Mahindra бывает только бензиновым. Правда, 1,2-литровый агрегат модифицировали для соответствия современным экологическим требованиям, и теперь он предлагает довольно достойные 83 л.с.
Кроссовер Mahindra KUV100
mahindra.com
Салон Mahindra KUV100 выглядит устаревшим
mahindra.com
Третье – размеры. При длине всего 3,7 м KUV100 заметно короче Рено Трибер, который при длине почти 4 м все равно укладывается в систему льготного налогообложения для компактных авто. Разница в длине отразилась на практичности. В салоне Махиндра два ряда кресел и 6 посадочных мест. В Triber – трехрядная компоновка и 7 кресел.
Renault Triber 2020
group.renault.com
Renault Triber 2020
group.renault.com
И последнее – цена. За Рено просят порядка 6500 евро в базовой версии – невероятно привлекательная цифра для такой машины. Менее практичный KUV100 продают в диапазоне 6700-8700 евро. Остается пожелать Mahindra удачи.
Renault Triber 2020
group.renault.com
Кроссовер Mahindra KUV100
mahindra.com
OBOZREVATEL уже сообщал о новинке – самом маленьком кроссовере Toyota, который получил довольно необычный дизайн.
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