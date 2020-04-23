Кроссовер Renault за 6500 евро получил нового соперника

Новый бюджетный кроссовер Renault Triber стоит всего 6500 евро и предлагает невероятный уровень оснащения в сочетании с салоном на 7 мест и отличным дизайном. В Mahindra недовольны.

Индийский автопроизводитель (именно эта страна стала главным рынком для нового кроссовера Рено) решил вспомнить про свою бюджетную модель – Mahindra KUV100. Автомобиль обновили для соперничества с Triber, но есть проблема. Даже несколько.

Кроссовер Mahindra KUV100 mahindra.com

Во-первых, дизайн компактного кроссовера не изменился. При этом машину нельзя назвать откровенно красивой. По меньшей мере KUV100 выглядит странно, если не отталкивающе.

Кроссовер Mahindra KUV100 mahindra.com

Второе – скудный выбор двигателей. Дизельный мотор удалили из линейки, теперь маленький кроссовер Mahindra бывает только бензиновым. Правда, 1,2-литровый агрегат модифицировали для соответствия современным экологическим требованиям, и теперь он предлагает довольно достойные 83 л.с.

Кроссовер Mahindra KUV100 mahindra.com

Салон Mahindra KUV100 выглядит устаревшим mahindra.com

Третье – размеры. При длине всего 3,7 м KUV100 заметно короче Рено Трибер, который при длине почти 4 м все равно укладывается в систему льготного налогообложения для компактных авто. Разница в длине отразилась на практичности. В салоне Махиндра два ряда кресел и 6 посадочных мест. В Triber – трехрядная компоновка и 7 кресел.

Renault Triber 2020 group.renault.com

Renault Triber 2020 group.renault.com

И последнее – цена. За Рено просят порядка 6500 евро в базовой версии – невероятно привлекательная цифра для такой машины. Менее практичный KUV100 продают в диапазоне 6700-8700 евро. Остается пожелать Mahindra удачи.

Renault Triber 2020 group.renault.com

Кроссовер Mahindra KUV100 mahindra.com

OBOZREVATEL уже сообщал о новинке – самом маленьком кроссовере Toyota, который получил довольно необычный дизайн.

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