Кроссовер Renault, который выпускает ЗАЗ, появится в Европе

Кроссовер Renault Arkana, который сейчас продается в России и Украине, и при этом собирается на заводе ЗАЗ, выйдет также на европейский рынок. Однако в варианте для ЕС он будет отличаться от российской и украинской модификаций.

Судя по пресс-релизу, который распространила компания, у европейской "Арканы" будут другие спецификации. Кроме того, изменения затронут дизайн и салон.

Renault Arkana в европейской версии. Фото: Renault Group

В частности, в Европе Renault Arkana предложат со специальным стайлинг-пакетом RS-Line. Внутри кроссовера установят вертикально ориентированный планшет, а приборную панель сделают полностью цифровой.

Renault Arkana в европейской версии. Фото: Renault Group

Renault Arkana в европейской версии. Фото: Renault Group

Renault Arkana в европейской версии. Фото: Renault Group

Другими будут и силовые установки. Так, если в России и Украине автомобиль предлагается с бензиновыми моторами 1.3 турбо и 1.6, то на рынок ЕС машина поступит с гибридными агрегатами: 140- и 160-сильными мягко-гибридными версии мотора 1.3 TCe, а также двигателем E-Tech Hybrid 140, который уже доступен на моделях Clio, Captur и Megane. Все силовые установки будут работать в паре с 8-ступенчатым "автоматом".

Renault Arkana в европейской версии. Фото: Renault Group

Купить Renault Arkana европейцы смогут начиная с первого квартала 2021 года. Для ЕС автомобиль будут выпускать в Южной Корее.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что уже появились первые обзоры Renault Arkana украинской сборки.