Кроссовер Renault Kiger за $7500 показался на живых фото

Компания Renault готовит еще один бюджетный кроссовер. Новинка получит имя Kiger, и сейчас она проходит дорожные испытания. Фото будущей модели с тестов опубликовали СМИ.

Изображения оказались в распоряжении издания GaddiWaddi. Несмотря на то, что машина представлена на них в камуфляже, кое-какие выводы о ее дизайне уже можно сделать. Так, характерной чертой Renault Kiger будет новое фирменное "лицо" французской марки с двухэтажной оптикой, а по габаритам и форме кузова он будет близок к хорошо известному Renault Sandero. Также у новинки будут большие колесные арки, характерные линии и плавная линия крыши.

Renault Kiger - новый бюджетный кроссовер. gaadiwaadi.com

Построят кроссовер Kiger на платформе Renault-Nissan CMF-A + – это шасси "Рено" используют специально для бюджетных моделей. Длина автомобиля составит до 4 метров, но, несмотря на это, в нем комфортно поместятся 5 человек.

Renault Kiger - новый бюджетный кроссовер. gaadiwaadi.com

Внутри Renault Kiger будет оснащен многофункциональным рулевым колесом, климат-контролем, полностью цифровой 7-дюймовой приборной панелью и крупным экраном информационно-развлекательной системы, поддерживающей Android Auto, Apple CarPlay.

Renault Kiger - новый бюджетный кроссовер. gaadiwaadi.com

Под капотом нового кроссовера пропишется, скорее всего, 1,0-литровый турбомотор мощностью 100 сил. Состыкуют его с 5-ступенчатой МКПП или вариатором.

Renault Kiger - новый бюджетный кроссовер. gaadiwaadi.com

В продажу Renault Kiger поступит в 2021 году, правда, купить его можно будет только в Индии. Точных цен пока нет, но, как ожидается, попросят за новинку около 7500 долларов.

Впрочем, это далеко не самый дешевый кроссовер "Рено" для индийского рынка – ранее марка выпустила ультрабюджетные модели Renault Kwid и 7-местный Renault Triber (последний – на заглавном фото).

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