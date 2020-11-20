Кроссовер Mercedes-Maybach обзавелся новой версией

Компания Mercedes-Benz презентовала новый кроссовер Mercedes-Maybach GLS 480 на автошоу в китайском Гуанчжоу.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Помимо роскошного флагманского седана Mercedes-Maybach S-Class нового поколения люксовый бренд показал также новую модификацию представленного ровно год назад премиального кроссовера в "эконом"-варианте GLS 480.

Mercedes-Maybach GLS media.daimler.com

Это первый кроссовер GLS, получивший индекс 480. Под капотом модели расположилась бензиновая 3-литровая рядная "шестерка", имеющая в своем арсенале 367 л.с. мощности и 500 Нм крутящего момента. Помимо этого автомобиль оснащен гибридной системой EQ Boost со стартер-генератором и 48-вольтовым электрооборудованием.

Mercedes-Maybach GLS media.daimler.com

Mercedes-Maybach GLS media.daimler.com

Как и в случае с седаном, стартер-генератор выдает дополнительно 15 кВт (22 л.с.) и 250 Нм. Система используется не только для запуска двигателя после кратковременных остановок, но и помогает при разгоне.

Mercedes-Maybach GLS media.daimler.com

До первой "сотни" новинка разгоняется за 6,6 с. Стоимость Mercedes-Maybach GLS 480 стартует с отметки $241512. Для сравнения за топовый GLS 600 просят $328400.

Mercedes-Maybach GLS media.daimler.com

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